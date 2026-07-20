Ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν έφυγε από τη ζωή στα 75, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος φιλοξενήθηκε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και συνομίλησε με τον Νίκο Ράλλη για τη σπουδαία προσωπικότητα που αποτέλεσε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Τόνισε πως αποτέλεσε ένα σήμα κατατεθέν της δεκαετίας του 1970 μαζί με τον Τζορτζ Μπεστ, ενώ μίλησε για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα και τη μεταγραφή του στο Αμβούργο, που τον απογείωσε με αποτέλεσμα να κερδίσει συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτισμική επιρροή που είχε το στυλ του, επισημαίνοντας ότι υπήρξε ένας πολύ επιδραστικός αθλητής σε όλα τα επίπεδα, ενώ εξήγησε πώς προέκυψε το παρατσούκλι «Mighty Mouse».

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

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