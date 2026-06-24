Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τουρκικές αρχές εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες στην Άγκυρα.

Συνελήφθησαν 209 ύποπτοι σε μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Άγκυρα, στοχεύοντας άτομα που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και αριστερίστικες οργανώσεις.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν την έκδοση 241 ενταλμάτων σύλληψης, καθώς υπήρχαν εκκλήσεις για κινητοποιήσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής από τις εν λόγω οργανώσεις.

Οι τουρκικές αρχές προχωρούν σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας δύο εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αντιδράσεις από οργανώσεις και αντιπολιτευόμενους φορείς.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε για τα τριαντάφυλλα που φύτεψαν στα παρτέρια της Άγκυρας οι τουρκικές αρχές, από τους δρόμους που θα περάσει η αυτοκινητοπομπή των επισήμων του ΝΑΤΟ. Μιλούσαμε για την ταχύτητα με την οποία η πόλη ξαναβάφτηκε και καλλωπίστηκε για να δεχτεί τους ηγέτες της Συμμαχίας, ενώ 70.000 αστυνομικοί και δυνάμεις της χωροφυλακής φρουρούν την πόλη των έξι περίπου εκατομμυρίων κατοίκων. Όμως, από χθες τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 209 υπόπτους από τους 241 για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο μεγάλης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης-σκούπα στην Άγκυρα, για άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος, και γνωστές αριστερίστικες οργανώσεις της Τουρκίας. Οι ομάδες αυτές έχουν κάνει εκκλήσεις για κινητοποιήσεις εν όψει της Συνόδου Κορυφής.

Πηγή: Deutsche Welle

Αυστηρά μέτρα ασφαλείαςΤο Γραφείο του Κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε μια σειρά περιορισμών για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την προστασία των συμμετεχόντων στη Σύνοδο και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα απαγορεύουν κάθε δημόσια συγκέντρωση, πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες, απεργίες πείνας, στήσιμο περιπτέρων ή σκηνών, διανομή φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού. Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν για 13 ημέρες, από 28 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Θα απαγορευτεί η είσοδος σε άτομα και οχήματα χωρίς άδεια, ιδίως σε χώρους εκδηλώσεων της Συνόδου, σε χώρους διαμονής αντιπροσωπειών και σε διαδρομές από όπου θα περάσουν ηγέτες ή αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.Επίδειξη ισχύοςΔεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία φιλοξενώντας την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, και μάλιστα με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποδύεται σε μια επίδειξη ισχύος που θα χρησιμεύσει στην ηγεσία της να προβάλει την Τουρκία ως μια ισχυρή χώρα που έχει αυξήσει την εξοπλιστική και αμυντική της ικανότητα και μπορεί να συμβάλει στις επίσημες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στη Σύνοδο για θέματα παγκόσμιας ασφάλειας.

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