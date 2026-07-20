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Κέβιν Κίγκαν: Είχε συγκλονίσει όταν αποκάλυψε πώς έμαθε ότι είχε καρκίνο τέταρτου σταδίου

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην αρχηγός και προπονητής της εθνικής Αγγλίας, ο οποίος είχε συγκλονίσει όταν αποκάλυψε πως έχει προχωρημένο καρκίνο

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Κέβιν Κίγκαν

Τη θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα σκόρπισε η είδηση του θανάτου του θρυλικού Κέβιν Κίγκαν που υπήρξε αρχηγός και προπονητής της εθνικής Αγγλίας.

Ο Κίγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από πολυμήχανη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Είχε διαγνωστεί με τη νόσο τον Ιανουάριο και υποβαλλόταν σε θεραπείες, όμως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του.

Ο θρυλικός παίκτης είχε συγκλονίσει όταν αποκάλυψε, σε εκδήλωση στο Tyne Theatre and Opera House του Νιούκαστλ, πώς έμαθε ότι έχει καρκίνο τέταρτου σταδίου μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

«Είχα ένα τροχαίο ατύχημα και έπρεπε να υποβληθώ σε επέμβαση. Κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών εξετάσεων πριν από το χειρουργείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχα καρκίνο. Μου είπαν ότι υπήρχε ένας εξαιρετικός γιατρός για την αντιμετώπιση αυτού που έχω, δηλαδή καρκίνο τέταρτου σταδίου», είχε αναφέρει προσθέτοντας τι του απάντησε ο γιατρός όταν τον ρώτησε ποιο ήταν το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας:

«Μου είπε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι 33%. Περίμενα να ακούσω 80% ή 90%, όχι 33%. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκομαι ακόμη εδώ», είχε δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κέβιν Κίγκαν ποδοσφαιριστής Καρκίνος
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