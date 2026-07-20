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Το εντυπωσιακό βίντεο του ΠΑΟΚ με τον… σκακιστή Όσμαν

Το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος εμφανίζεται να παίζει μια παρτίδα σκάκι

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Όσμαν

Με έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να γνωστοποιήσει την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την παρουσίαση της μεγάλης μεταγραφικής κίνησης του καλοκαιριού.

Στο σχετικό βίντεο, ο Τούρκος διεθνής εμφανίζεται να παίζει μια παρτίδα σκάκι, όταν ξαφνικά ένα τηλεφώνημα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Η κλήση αυτή συμβολίζει ουσιαστικά το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του Δικεφάλου.

Με το συγκεκριμένο πρωτότυπο concept, οι «ασπρόμαυροι» θέλησαν να δημιουργήσουν το κατάλληλο σκηνικό πριν από την επίσημη παρουσίαση του 31χρονου άσου στο PAOK Sports Arena. Στην εκδήλωση αναμένεται να βρεθούν σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Τέλης Μυστακίδης, αλλά και ο Μπάνε Πρέλεβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ μπάσκετ
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