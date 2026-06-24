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Ερντογάν: Πιθανές «διμερείς συνομιλίες» με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο κορυφής

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Τραμπ Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει «πιθανότατα» διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), όταν ο Αμερικανός ηγέτης έρθει στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα.

Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου. Ο ίδιος δεν επεκτάθηκε περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ντόναλντ Τραμπ ΝΑΤΟ
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