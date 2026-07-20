Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διπλωματικό επεισόδιο: Οι ιρανικές αρχές κράτησαν και ανέκριναν στελέχη της γαλλικής πρεσβείας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα υπάρξουν συνέπειες

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ζαν-Νοέλ Μπαρό

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά την πολύωρη κράτηση δύο στελεχών της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, οι δύο διπλωμάτες κρατήθηκαν χωρίς καμία αιτιολογία για αρκετές ώρες, ανακρίθηκαν και υπέστησαν σωματικό εκφοβισμό, πριν τους επιτραπεί τελικά να επιστρέψουν στην πρεσβεία.

«Ενημέρωσα τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες παραβιάσεις της ακεραιότητας των στελεχών μας δεν μπορούν να μείνουν χωρίς συνέπειες», ανέφερε ο Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Γαλλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο