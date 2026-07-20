Διπλωματικό επεισόδιο: Οι ιρανικές αρχές κράτησαν και ανέκριναν στελέχη της γαλλικής πρεσβείας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά την πολύωρη κράτηση δύο στελεχών της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, οι δύο διπλωμάτες κρατήθηκαν χωρίς καμία αιτιολογία για αρκετές ώρες, ανακρίθηκαν και υπέστησαν σωματικό εκφοβισμό, πριν τους επιτραπεί τελικά να επιστρέψουν στην πρεσβεία.

«Ενημέρωσα τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες παραβιάσεις της ακεραιότητας των στελεχών μας δεν μπορούν να μείνουν χωρίς συνέπειες», ανέφερε ο Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Dimanche soir deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été la cible d'une action d'intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens, en violation flagrante des immunités diplomatiques dont ils bénéficient.



Détenus sans raison pendant plusieurs… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 20, 2026

Πηγή: skai.gr

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