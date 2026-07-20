Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 34666/03.06.2024 για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και ειδικές προβλέψεις για τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι στα οργανωτικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, και η παύση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής, όταν οι συνθήκες εργασίας καθίστανται επικίνδυνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι την τήρηση των μέτρων προστασίας ελέγχουν οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Πηγή: skai.gr

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