Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του χθες Πέμπτη και πέντε συνάδελφοί του παγιδεύτηκαν όταν κατέρρευσε στοά εξαιτίας σεισμού στο μεγαλύτερο υπόγειο μεταλλείο χαλκού στον κόσμο, στην Ελ Τενιέντε, στη Χιλή, ανακοίνωσε η δημόσια εταιρεία η οποία το διαχειρίζεται.

Σεισμός 4,2 βαθμών έπληξε χθες μετά το μεσημέρι τη Ρανκάγουα, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας, το Σαντιάγο, προκαλώντας την κατάρρευση στοάς και οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των μεταλλωρύχων από την εγκατάσταση, εξήγησε η δημόσια επιχείρηση CODELCO, η μεγαλύτερη παραγωγός χαλκού στην υφήλιο, που διαχειρίζεται τη μονάδα αυτή.

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι εννιά τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως δεν απειλείται η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

Συνεργεία διάσωσης αναζητούν πέντε εργαζόμενους που έχουν παγιδευτεί, συμπλήρωσε.

«Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με ορισμένους από αυτούς», δήλωσε ο πρόεδρος της CODELCO Μάξιμο Πατσέκο στον ραδιοφωνικό σταθμό Cooperativa.

Πηγή: skai.gr

