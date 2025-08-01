Στους 28 οι νεκροί στο Κίεβο από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα - Και παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τους 28 έφτασαν οι νεκροί από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, ενώ 159 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μετά τον εντοπισμό νέων πτωμάτων σήμερα.

Νωρίτερα το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε κάνει λόγο για 26 νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά, μετά τα μαζικά πλήγματα με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε χθες Πέμπτη τα ξημερώματα η Ρωσία.

Ο χθεσινός βομβαρδισμός είναι ένας από τους πλέον πολύνεκρους που έχουν σημειωθεί στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ουκρανικές αρχές έχουν κηρύξει σήμερα ημέρα πένθους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σήμερα το πρωί οι διασώστες εξακολουθούσαν να αναζητούν θύματα στα ερείπια των κτιρίων κατοικιών που καταστράφηκαν.

Παράλληλα, η Ουκρανία έγινε εκ νέου στόχος ρωσικών πληγμάτων τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Ένας 63χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν βλήμα έπεσε σε σπίτι στην κοινότητα Βεσελιάνκα στην επαρχία Ζαπορίζια, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram. Στην ίδια επαρχία τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα.

Επίσης μία γυναίκα σκοτώθηκε στη Χερσώνα, σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

