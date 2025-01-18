«Η Γαλλία οδεύει σε οικονομική κρίση» προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος

Το καμπανάκι του κινδύνου για τη γαλλική οικονομία κρούει ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους στον κόσμο προειδοποιώντας ότι η χώρα οδεύει προς μια οικονομική κρίση και πρέπει να ελέγξει τα οικονομικά της για να τη σταματήσει.

Ο Ολιβιέ Μπλανσάρντ πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε στο Politico ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν φέρει τη Γαλλία σε ένα επικίνδυνο σημείο, αποτυγχάνοντας να λάβει πολιτικά δυσάρεστες αποφάσεις για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού της.

«Δεν κάνουμε απολύτως αυτό που χρειάζεται, αυτό είναι σίγουρο», είπε ο Μπλανσάρντ υπογραμμίζοντας ότι ενώ δεν είναι επικείμενη μια κατάρρευση της αγοράς, βλέπει κάτι στον ορίζοντα.

Η Γαλλία υποδέχτηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία το νέο έτος χωρίς κατάλληλο προϋπολογισμό, αφού οι νομοθέτες ανέτρεψαν τον Πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ σε αντίθεση με τα σχέδιά του να μειώσει το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο ανήλθε στο 6,2% του ΑΕΠ πέρυσι.

Ο διάδοχος του Μπαρνιέ, Φρανσουά Μπαϊρού, δίνει επίσης προτεραιότητα στη μείωση του ελλείμματος, αλλά έχει προτείνει ελαφρώς λιγότερο φιλόδοξες αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών.

Ο Μπλανσάρντ σχολίασε ότι η κυβέρνηση του Μπαϊρού «έχει κάνει λίγο-πολύ ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά δεν επαρκεί». Πρόσθεσε ότι το τρέχον αδιέξοδο, στο οποίο καμία πολιτική ομάδα δεν κατέχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, δεν βοηθά. Προς το παρόν, τα γαλλικά κόμματα δεν είναι έτοιμα να δεχτούν κάτι που είναι απαραίτητο».

«Θα χρειαστεί μια δημοσιονομική κρίση, ίσως μια οικονομική κρίση, για να καθίσουν τα κόμματα και να πουν ότι θα κάνουμε κάτι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι οι Βρυξέλλες, οι οποίες έθεσαν τη Γαλλία σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για υπερβολικές δαπάνες το 2023, έχουν τη δύναμη να ωθήσουν τη χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Οι Βρυξέλλες δεν έχουν τα πρακτικά εργαλεία για να αναγκάσουν τη Γαλλία να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια, μόνο οι αγορές μπορούν να το κάνουν αυτό», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

