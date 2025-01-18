Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Λογαριασμός
Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στην τελευταία συνεδρίαση πριν από την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στην τελευταία συνεδρίαση πριν από την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο όπου επιστρέφει τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 334,70 μονάδων (+0,78%), στις 43.487,83 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 291,91 μονάδων (+1,51%), στις 19.630,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 59,32 μονάδων (+1%), στις 5.996,66 μονάδες.

