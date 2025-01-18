Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στην τελευταία συνεδρίαση πριν από την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο όπου επιστρέφει τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 334,70 μονάδων (+0,78%), στις 43.487,83 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 291,91 μονάδων (+1,51%), στις 19.630,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 59,32 μονάδων (+1%), στις 5.996,66 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

