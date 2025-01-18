Η επιστροφή των ΗΠΑ στο φυσικό αέριο είναι πραγματικότητα

Οι Νεοϋορκέζοι που προσπαθούν να προφυλαχθούν από το κρύο, σκύβοντας τα κεφάλια τους κόντρα στον άνεμο είναι συνήθως ένα σημάδι των ανοδικών τιμών του φυσικού αερίου και αυτός ο Ιανουάριος δεν αποτελεί εξαίρεση.

Το ράλι εκτείνεται πέρα ​​από τις άμεσες συνθήκες, ωστόσο, με τα μέσα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τους επόμενους 12 μήνες σχεδόν να ξεπερνούν τα 4 δολάρια ανά εκατομμύριο Βρετανικές Θερμικές Μονάδες για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2023, από όταν είχαν κατέβει από την άνοδο του προηγούμενου έτους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πέρα από τον κρύο καιρό, υπάρχει μια αλλαγή στο γενικό κλίμα για το φυσικό αέριο, με επίκεντρο την αναβίωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το φυσικό αέριο ευχαριστεί τους πελάτες αλλά κυρίως απογοητεύει τους επενδυτές. Ο σχιστόλιθος κατέστησε το φυσικό αέριο ανταγωνιστικό σε σχέση με τον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια - αλλά κυρίως λόγω της υπερβολικής προσφοράς που τοποθετεί το φυσικό αέριο σε μια διαρθρωτική αγορά.

Ωστόσο, είναι κυρίως ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί ξανά το ενδιαφέρον. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ φαίνεται τελικά ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω του πολλαπλασιασμού των κέντρων δεδομένων για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ η Big Tech φαίνεται να αγαπά την πυρηνική ενέργεια, οι φιλοδοξίες για νέους αντιδραστήρες απέχουν ακόμα από την υλοποίηση. Ως εκ τούτου, οι υπερκλιμακωτές υπογράφουν συμφωνίες για την παραγωγή αερίου, όπως το συμβόλαιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε πρόσφατα η Meta Platforms Inc. με την Entergy Corp. στη Λουιζιάνα.

Μόλις πριν από περίπου ένα χρόνο, ο αγωγός των προγραμματισμένων νέων σταθμών και η απόσυρση υφιστάμενων, όπως αναφέρθηκε στη Διοίκηση Ενεργειακών Πληροφοριών, έδειξε καθαρή μείωση της ικανότητας καύσης αερίου των ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο αυτής της δεκαετίας. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει πλέον.

Σημείο καμπής αποτελεί η πρόσφατα ανακοινωθείσα συμφωνία 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Constellation Energy Corp. για την αγορά της Calpine Corp. Η συμφωνία είναι αναμφισβήτητα ένα στοίχημα για την αύξηση της ζήτησης, με την Constellation, η οποία διαπραγματεύεται με πολλαπλάσια premium ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής πυρηνικών σταθμών στις ΗΠΑ.

Ένας αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη για την προσφορά και την ιδιοκτησία υποδομών και εξοπλισμού φυσικού αερίου. Η πρόσφατη πρόταση της Exxon Mobil Corp. για την κατασκευή και λειτουργία σταθμών με καύση αερίου, για παράδειγμα, έρχεται σε απάντηση των αναγκών των κέντρων δεδομένων.

Στο μικρότερο άκρο της κλίμακας, η Fortress Investment Group LLC ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα την απόκτηση 850 μεγαβάτ κινητών αεριοστροβίλων που μπορούν να τροφοδοτήσουν επιτόπου ισχύ σε κέντρα δεδομένων που αναμένουν σύνδεση στο δίκτυο ή θέλουν εφεδρικό. Η GE Vernova Inc. είπε σε αναλυτές τον περασμένο μήνα ότι συνομιλεί απευθείας με φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων που επιδιώκουν να αγοράσουν τουρμπίνες αερίου. Εν τω μεταξύ, η Caterpillar Inc. αναφέρει ένα ανεκτέλεστο σύνολο 18-24 μηνών για σετ παλινδρομικών γεννητριών, κυρίως λόγω της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων για εφεδρική ισχύ.

Αυτό επεκτείνεται και στους φορείς εκμετάλλευσης αγωγών φυσικού αερίου. Η Energy Transfer LP είπε ότι είχε λάβει αιτήματα για σύνδεση από περισσότερα από 40 κέντρα δεδομένων γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετη ζήτηση έως και 10 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα - που ισοδυναμεί με περισσότερο από το 10% της συνολικής ζήτησης αερίου των ΗΠΑ επί του παρόντος. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Η αντίπαλος Williams Cos. έχει προβεί σε παρόμοιες ανακοινώσεις για επέκταση στην ίδια επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως, η επανεκτίμηση των τάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που έχει αυξήσει τα αποθέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει εξαπλωθεί στον τομέα των αγωγών, ωθώντας τις αποτιμήσεις στα υψηλότερα επίπεδα σε πάνω από μια δεκαετία.

Οι τιμές του φυσικού αερίου θα πρέπει τελικά να βρουν υποστήριξη, φυσικά, αλλά με την επιφύλαξη ότι περίπου το 40% της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου προέρχεται από πετρελαιοπηγές. Αυτό αποσυνδέει ένα σημαντικό μερίδιο της προσφοράς από τις τιμές του φυσικού αερίου, μια σημαντική ιδιορρυθμία που έχει υποβαθμίσει τα προηγούμενα ράλι τιμών καθώς η αγορά πετρελαίου κινείται διαφορετικά. Επιπλέον, ενώ οι προοπτικές για το φυσικό αέριο είναι καλές, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν κλειδωμένες στη μακροχρόνια μάχη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις μπαταρίες για το μερίδιο αγοράς.

Ο Liam Denning είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει την ενέργεια. Πρώην τραπεζίτης, είχε τη στήλη Heard on the Street της Wall Street Journal και τη στήλη Lex των Financial Times.





Πηγή: The Washington Post

