Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμακώνει τη ρητορική του μετά τις δηλώσεις Τραμπ για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, κάνοντας λόγο για «σοβαρό ζήτημα» εν μέσω αυξανόμενης στρατιωτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη κορυφής μετά τις αναφορές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών από την Ουάσιγκτον.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «τηρεί πάντα τις υποχρεώσεις της» που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, εάν άλλες χώρες προχωρήσουν σε τέτοιες δοκιμές, «η Ρωσία οφείλει να αντιδράσει ανάλογα».

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης κορυφής με κορυφαίους αξιωματούχους του τομέα άμυνας, ο Πούτιν έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες για το ζήτημα και ζήτησε προτάσεις σχετικά με την πιθανή προετοιμασία της Ρωσίας για πυρηνικές δοκιμές.

Ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στα τέλη Οκτωβρίου για την πραγματοποίηση πυρηνικών δοκιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις στρατηγικές τους δυνάμεις και σχεδιάζουν την ανάπτυξη νέων όπλων.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η αντίδραση της Μόσχας «θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ενισχύει το οπλοστάσιό της με στρατηγικά όπλα και προειδοποιώντας πως η εγκατάλειψη του μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές «θα μπορούσε να καταστρέψει την παγκόσμια στρατηγική ασφάλεια».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει σε βήματα για την ανάπτυξη νέων όπλων και τόνισε ότι η Ρωσία «πρέπει να διατηρήσει το πυρηνικό της δυναμικό» και «να αρχίσει άμεσα τις προετοιμασίες για πιθανές πυρηνικές δοκιμές».

Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να χάσει πολύτιμο χρόνο αν δεν είναι προετοιμασμένη», υποστηρίζοντας πως η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές».

Ο επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, Σεργκέι Ναρίσκιν, δήλωσε ότι, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ για την επανέναρξη των δοκιμών, Αμερικανοί αξιωματούχοι «αρνήθηκαν να συζητήσουν το θέμα απευθείας».

Τέλος, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν υπόγειες πυρηνικές δοκιμές».



