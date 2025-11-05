Αστυνομικοί στέκονταν φρουροί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη καθώς η Shein εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στον έκτο όροφο του πολυκαταστήματος BHV, ενός εμβληματικού κτιρίου που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο του Παρισιού.

Από τη μία διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα «Ντροπή στη Shein» συγκεντρώθηκαν έξω από το πολυκατάστημα και την ίδια ώρα, δεκάδες αγοραστές σχημάτισαν ουρά προκειμένου να μπουν στο κατάστημα και να κάνουν τα ψώνια τους.

«Προστατέψτε τα παιδιά, όχι τον Shein», έγραφε μια από τις πινακίδες.

Οι διαδηλωτές διένειμαν κόκκινα φυλλάδια, καταγγέλλοντας «ύποπτη καταναγκαστική εργασία», «ρύπανση» και «υπερπαραγωγή» και παρότρυναν τους περαστικούς να υπογράψουν ένα αίτημα κατά της παρουσίας του Shein μέσα στο πολυκατάστημα του Παρισιού.

Το κατάστημα της Shein έχει προκαλέσει αναταραχή μεταξύ βουλευτών και κομμάτων συμπεριλαμβανομένης της δημάρχου του Παρισιού, Αν Χιντάλγκο, καθώς και λιανοπωλητών που υποστηρίζουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Shein έχει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα και έχει διαβρώσει τους γαλλικούς εμπορικούς δρόμους.

Προκειμένου να κατευνάσει την οργή του πλήθους, η κινεζική εταιρεία προσπάθησε σήμερα να δείξει ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά τους Γάλλους λιανοπωλητές με μια προσφορά λόγω των εγκαινίων. Συγκεκριμένα, ό,τι ξοδέψουν σήμερα οι αγοραστές στη Shein, το λαμβάνουν ως κουπόνι για να το ξοδέψουν σε άλλα καταστήματα εντός του BHV.

Λίγες μέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια, ξέσπασε μια νέα διαμάχη σχετικά με την πώληση sex dolls στην πλατφόρμα της. Ο σάλος που προκλήθηκε την οδήγησε στο να αποσύρει τελικά τις σεξουαλικές κούκλες. Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε πριν από τα εγκαίνια του καταστήματος ότι είχε ξεκινήσει έρευνες εναντίον της Shein, καθώς και εναντίον των ανταγωνιστικών διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής πώλησης AliExpress, Temu και Wish, σχετικά με την πώληση sex dolls.

Η Shein, γνωστή για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της, προσέγγισε την Société des Grands Magasins (SGM) για να δημιουργήσει μια εταιρεία παραχώρησης με την οποία ελπίζει ότι με αυτό τον τρόπο θα προσελκύσει νεότερους πελάτες στο πολυκατάστημα BHV που αντιμετωπίζει δυσκολίες και θα αποφέρει οφέλη χάρη στην εμπειρία της στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Κάθε μέρα, μας λένε ότι τα φυσικά καταστήματα πεθαίνουν. Κάθε μέρα, μας λένε ότι διακυβεύονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, ότι η γαλλική κλωστοϋφαντουργία πεθαίνει, και ότι αυτοί οι ίδιοι επικριτές δεν είναι αυτοί που μας προσφέρουν λύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μέρλιν, στο BFM TV. «Πιστεύω ότι χωρίς καινοτομία, το μέλλον ειλικρινά δεν φαίνεται λαμπρό».

Η ραγδαία άνοδος της Shein έχει αποτελέσει πλήγμα για τις παραδοσιακές εταιρείες λιανικής πώλησης μόδας.

Οι επικριτές φοβούνται ότι η Shein θα βλάψει περαιτέρω τα καταστήματα στη Γαλλία, μερικά από τα οποία αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό ή να κλείσουν.

Η Shein έχει επίσης προγραμματίσει να ανοίξει πέντε καταστήματα σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπως την Ντιζόν, την Γκρενόμπλ και τη Ρεμς.

