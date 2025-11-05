Η Ουκρανία έχει ενισχύσει τις ουκρανικές μονάδες που υπερασπίζονται τη στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, δήλωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων, διαψεύδοντας ρωσικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν περικυκλωθεί.

Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram ότι επιχείρηση είναι σε εξέλιξη προκειμένου να ενισχυθούν οι πτέρυγες γύρω από την περιοχή του Ποκρόφσκ και του Μίρνοχραντ και να ασφαλιστούν οι δίαυλοι επιμελητειακής υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

