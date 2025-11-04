Shein: Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα ονόματα όσων αγόρασαν «sex dolls» με παιδικά χαρακτηριστικά

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία με την Shein, η οποία πουλούσε κούκλες με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικά παιχνίδια». Οι γαλλικές αρχές απείλησαν την κινεζική εταιρεία λιανεμπορίου με απαγόρευση στη χώρα, με την Shein να απαντά πως θα συνεργαστεί με τους εισαγγελείς που ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

«Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις δικαστικές αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, Quentin Ruffat, στο ραδιοφωνικό σταθμό RMC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να κοινοποιήσει και τα ονόματα όσων αγόρασαν τέτοιες κούκλες από την πλατφόρμα. «Θα είμαστε απόλυτα διαφανείς με τις αρχές. Αν μας το ζητήσουν, θα συμμορφωθούμε», σημείωσε.

Η Shein ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απαγόρευσε την πώληση των sex dolls, μετά την καταδίκη της εταιρείας από τις γαλλικές αρχές.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι επιβάλλει «πλήρη απαγόρευση των προϊόντων τύπου σεξουαλικών κουκλών» και ότι έχει διαγράψει όλες τις καταχωρήσεις και τις εικόνες που σχετίζονται με αυτά. Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε στο AFP ότι η απαγόρευση ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και ο διευθύνων σύμβουλος της Shein, Donald Tang, δήλωσε: «Αυτές οι αγγελίες προήλθαν από τρίτους προμηθευτές, αλλά αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη».

Παράλληλα, ακτιβιστές έκαναν διαμαρτυρία έξω από το νέο pop-up store της Shein στο πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, καταγγέλλοντας την εταιρεία πως στηρίζει την παιδοφιλία.

Η Shein, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που ιδρύθηκε στην Κίνα, έχει δεχτεί σφοδρή κριτική και για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσιά της και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του επιχειρηματικού μοντέλου της που βασίζεται στη γρήγορη μόδα.

Η Γαλλία έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα στη Shein τρεις φορές το 2025, συνολικού ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με τα cookies στο διαδίκτυο, ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και μη δήλωση της παρουσίας πλαστικών μικροϊνών στα προϊόντα της.

Πηγή: skai.gr

