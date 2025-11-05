Στο στόχαστρο της εισαγγελίας του Παρισιού είναι εκτός από την Shein και οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές Temu, AliExpress και Wish, μετά από καταγγελία της αρχής προστασίας των καταναλωτών της Γαλλίας.

Το σκάνδαλο ξέσπασε αρχικά με την Shein που πουλούσε στην πλατφόρμα της sex dolls με παιδικά χαρακτηριστικά και οι έρευνες επεκτείνονται και στις άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε στο BBC ότι οι πλατφόρμες βρίσκονται υπό έρευνα για βίαια, πορνογραφικά ή «απαράδεκτα μηνύματα» στα οποία έχουν πρόσβαση ανήλικοι.

Η Shein και η AliExpress βρίσκονται επίσης υπό έρευνα σχετικά με περιεχόμενο πορνογραφικού χαρακτήρα που αφορά παιδιά, ανέφερε η εισαγγελία.

Η AliExpress απάντησε πως οι συγκεκριμένες αγγελίες παραβίαζαν τις πολιτικές της και αφαιρέθηκαν, σημειώνοντας πως αντιμετωπίζει το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα.

«Οι πωλητές που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν ή προσπαθούν να παρακάμψουν αυτές τις απαιτήσεις θα τιμωρούνται σύμφωνα με τους κανόνες μας», σημείωσε η εταιρεία.

Τη Δευτέρα, η Shein ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την πώληση όλων των sex dolls στην πλατφόρμα της παγκοσμίως, ενώ έπειτα δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με τις εισαγγελικές αρχές της Γαλλίας.

Η έρευνα κατά της Shein έρχεται την ώρα που η εταιρεία, με έδρα την Κίνα, προετοιμάζεται σήμερα για το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματός της στη Γαλλία.

Διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το πολυκατάστημα του Παρισιού όπου η Shein πρόκειται να ανοίξει το κατάστημα, με πανό και συνθήματα.

Η Shein σχεδιάζει να ανοίξει καταστήματα και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

