Άρθρο γνώμης της The Washington Post

Σχεδόν έξι χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του κορωνοϊού στη Wuhan, που κατέληξε σε πανδημία, οι κινεζικές αρχές εξακολουθούν να ενεργούν σαν να έχουν κάτι να κρύψουν - και να φοβούνται. Την περασμένη Παρασκευή, μια δημοσιογράφος που βοήθησε στην αποκάλυψη του αντίκτυπου των πρώτων ημερών του κορωνοϊού στη Wuhan καταδικάστηκε εκ νέου σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, προφανώς επειδή συνέχισε να ενοχλεί τις Αρχές, λέγοντας την αλήθεια και αρνούμενη να φιμωθεί.

Η Zhang Zhan κατηγορήθηκε για «επινόηση και δημιουργία προβλημάτων». Αυτή είναι η γενική φράση που χρησιμοποιείται στην Κίνα για όποιον κάνει το καθεστώς να νιώθει άβολα. Η Zhang κατηγορήθηκε με την ίδια κατηγορία τον Δεκέμβριο του 2020 για τη ζωντανή μετάδοση ρεπορτάζ της από τη Wuhan. Αποκάλυψε υπερπλήρη και υποστελεχωμένα νοσοκομεία, άδειους δρόμους και το lockdown ολόκληρης της πόλης.

Πέρασε τέσσερα χρόνια στη φυλακή, μέχρι την απελευθέρωσή της τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, συνελήφθη ξανά τρεις μήνες αργότερα και έκτοτε δεν είχε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Ομάδες για την ελευθερία του Τύπου και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσαν ότι η Zhang συνελήφθη ξανά και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες πιθανότατα λόγω των αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς.

Σε μια χώρα όπου τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται αυστηρά, οι πολίτες-δημοσιογράφοι όπως η Zhan συνήθως παρέχουν τη μόνη πραγματική πηγή μη λογοκριμένων πληροφοριών. Από εκείνες τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, δημοσίευσε 122 βίντεο στο YouTube από τη ζωή της εν μέσω του πρώτου και πιο αυστηρού lockdown στον κόσμο. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) τίμησαν τη Zhang με το Βραβείο Ελευθερίας του Τύπου 2021 για το θάρρος της.

Αν και επαινέθηκε στο εξωτερικό ως άτομο που λέει την αλήθεια, στην Κίνα η ηγεσία της χώρας τη θεωρούσε απειλή. Στην Κίνα, οι δημοσιογράφοι που παρεκκλίνουν από την επίσημη γραμμή και τολμούν να πουν την αλήθεια καταλήγουν να φυλακίζονται και να φιμώνονται. Η Κίνα έχει πλέον 124 δημοσιογράφους στις φυλακές και κατατάσσεται στην 178η θέση, στις 180 χώρες στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Στη σχετική λίστα είναι πάνω μόνο τη Βόρεια Κορέα και την Ερυθραία.

Η φυλάκιση της Zhang και η συνολική μεταχείριση των δημοσιογράφων από την Κίνα εγείρουν ένα ερώτημα που εξακολουθεί να αιωρείται σχετικά με την Wuhan: Τι ακριβώς προσπαθεί να κρύψει η Κίνα; Είναι προφανές αυτό που φοβάται περισσότερο: την αλήθεια.

