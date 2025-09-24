Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους από το εξωτερικό μετά την πτώση του καθεστώτος του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, απευθύνοντας έκκληση για περισσότερη υποστήριξη ώστε να καταστεί δυνατό και σε άλλους Σύρους να επιστρέψουν.

"Μόνο μέσα σε εννέα μήνες, ένα εκατομμύριο Σύροι επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου 2024", δήλωσε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR) σε ανακοίνωση, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να "αυξήσει την υποστήριξή της για να σταματήσουν τα δεινά και οι εκτοπισμοί Σύρων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τα τελευταία 14 χρόνια και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας".

Περιγράφοντας τις μαζικές αυτές επιστροφές ως "ένα σημάδι της μεγάλης ελπίδας και των υψηλών προσδοκιών των Σύρων μετά την πολιτική μετάβαση στη χώρα τους", η Ύπατη Αρμοστεία τονίζει ότι όσοι επιστρέφουν στην πατρίδα τους αντιμετωπίζουν "τεράστιες προκλήσεις".

"Τα σπίτια και οι υποδομές που καταστράφηκαν, οι βασικές υπηρεσίες που κατέρρευσαν και υπέστησαν ζημιές, η έλλειψη ευκαιριών εργασίας και η ανασφάλεια υπονομεύουν την αποφασιστικότητα των ανθρώπων να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους", υπογράμμισε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σημειώνει ότι περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Σύροι παραμένουν εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες παραμένουν στο εξωτερικό.

"Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εκατομμύρια των Σύρων που συνεχίζουν να είναι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες", τόνισε ο Φίλιπο Γκράντι, ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας, σε ανακοίνωση.

"Έχουν υποστεί πολλά δεινά τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια και οι πιο ευάλωτοι μεταξύ αυτών χρειάζονται ακόμη προστασία και βοήθεια", δήλωσε.

Η UNHCR επικαλείται επίσης πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι το 80% των Σύρων προσφύγων στην Ιορδανία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και το Ιράκ θέλουν να επιστρέψουν μια μέρα στη χώρα τους, με το 18% από αυτούς να θέλει να το κάνει μέσα στην ερχόμενη χρονιά.

Ωστόσο, μια επιστροφή και μια επανένταξη που να είναι βιώσιμες μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πιο στοχευμένες επενδύσεις στις περιοχές όπου οι κάτοικοι επιστρέφουν στις εστίες τους.

"Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία για την επίλυση μιας από τις μεγαλύτερες κρίσεις εκτοπισμού στον κόσμο", τόνισε ο Γκράντι.

"Η διεθνής κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας και οι Σύροι της διασποράς πρέπει να ενώσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να στηρίξουν την ανάκαμψη και να εγγυηθούν ότι η εθελοντική επιστροφή των εκτοπισμένων λόγω συγκρούσεων θα είναι βιώσιμη και αξιοπρεπής και ότι δεν θα αναγκαστούν να φύγουν ξανά", δήλωσε.

Απέναντι στο εύρος των αναγκών, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης "μειώνεται".

Στη Συρία, έχει παρασχεθεί λιγότερο από το ένα τέταρτο των κεφαλαίων που οι οργανισμοί του ΟΗΕ δήλωσαν ότι χρειάζονται για να προσφέρουν βοήθεια φέτος, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

