Ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από πυρά σε γραφείο της ICE στο Τέξας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά σε γραφείο της ICE στο Ντάλας

Αστυνομικός και όχημα

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέδωσε απόψε διορθωτική ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των κρατουμένων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας.

Σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Προηγουμένως, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι υπάρχουν δύο νεκροί και ένας τραυματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

