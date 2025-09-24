ΟΗΕ: Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035

Ο πρόεδρος της Κίνας ανακοίνωσε αυτοπροσώπως σήμερα τις νέες κλιματικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα του, υποσχόμενος ότι θα μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 7-10% μέχρι το 2035, σε σχέση με το σημερινό επίπεδο.

«Η Κίνα θα μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων στο σύνολο της οικονομίας της κατά 7-10% σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδό τους», το οποίο δεν είναι ακόμη γνωστό, όμως ενδέχεται να καταγραφεί φέτος, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στην παρέμβασή του, μέσω βιντεοκλήσης, στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. «Η πράσινη μετάβαση και οι χαμηλές εκπομπές άνθρακα είναι η τάση της εποχής μας. Μολονότι ορισμένες χώρες δρουν εναντίον της, η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σε αυτήν την πορεία», είπε ο Κινέζος πρόεδρος.

Το Πεκίνο δεν είχε δεσμευτεί ποτέ στο παρελθόν σε έναν συγκριμένο στόχο, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Η Κίνα είχε θέσει ως προσωπικό στόχο της να πετύχει ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2060 και υποσχόταν ότι θα μείωνε δραστικά τις εκπομπές αερίων πριν από το 2030, κάτι που φαίνεται ότι θα μπορούσε να γίνει φέτος, χάρη στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μεταξύ των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Σι με ορίζοντα το 2035 είναι επίσης:

-Η αύξηση του ποσοστού της ενέργειας που παράγεται από μη ορυκτές ύλες στη συνολική κατανάλωση πάνω από το 30%. Το 2021 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες αντιπροσώπευαν το 12% του συνόλου, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας.

-Η κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας των ηλιακών και αιολικών πάρκων, κατά έξι φορές σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσουν τα 3.600 GW. Σήμερα η δυναμικότητά τους ανέρχεται σε 1.400 GW.

Ο πρόεδρος Σι μίλησε επίσης για την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών οχημάτων, την επέκταση της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών και την επέκταση των δασικών εκτάσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.