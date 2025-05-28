Μία νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού που ξεκίνησε τον Ιανουάριο από την Κίνα έχει ήδη εντοπιστεί στις ΗΠΑ, με κρούσματα να έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, από τον Μάρτιο του 2025.

Η παραλλαγή NB.1.8.1 COVID συνδέεται με μια απότομη αύξηση νοσηλειών στην Κίνα, η οποία διπλασίασε τις επισκέψεις στα επείγοντα των νοσοκομείων εκεί.

Ωστόσο, τα κρούσματα στις ΗΠΑ είναι χαμηλά και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για απότομη αύξηση νοσηλειών.

Τα πρώτα κρούσματα NB.1.8.1 εντοπίστηκαν μέσω ενός προγράμματος ελέγχου στα αεροδρόμια για τις αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η NB.1.8.1 είναι πιο μεταδοτική αλλά όχι πιο σοβαρή από την αρχική νόσο το 2019 και τις επόμενες μεταλλάξεις της.

Τα συχνά αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν αναπνευστικά προβλήματα όπως βήχας και πονόλαιμο, καθώς και πυρετός και κόπωση.

Το CDC παρακολουθεί την εξέλιξη της μεταδοτικότητας του νέου στελέχους στις ΗΠΑ, αλλά τα δεδομένα είναι περιορισμένα - τα κρούσματα στις ΗΠΑ υπολογίζονται σε μόλις 20.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η NB.1.8.1 «μπορεί να απαιτεί προσοχή και παρακολούθηση κατά προτεραιότητα» από τις υπηρεσίες υγείας. Τα επί του παρόντος εγκεκριμένα εμβόλια για τον COVID-19 αναμένεται να παραμείνουν αποτελεσματικά έναντι και αυτής της παραλλαγής.

Με πληροφορίες από USAToday, CBC

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.