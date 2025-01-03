Η φάλαινα-δολοφόνος, η οποία συγκίνησε τον πλανήτη το 2018 καθώς κολυμπούσε πλάι στο νεκρό μωρό της για 17 ημέρες, θρηνεί ξανά.

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας Φαλαινών, η Tahlequah, όπως έχει ονομαστεί, έχασε ακόμη ένα φαλαινάκι της και έδρασε με τον ίδιο τρόπο, κολυμπούσε στο πλάι του. Η φάλαινα εντοπίστηκε αυτή τη φορά στα ανοικτά των ακτών της αμερικανικής πολιτείας του Σιάτλ.

Οι φάλαινες-δολοφόνοι είναι γνωστό ότι μεταφέρουν στο νερό τα νεκρά μικρά τους, ωστόσο αυτό που έκανε η Tahlequah, ήταν ρεκόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι ο θάνατος οποιουδήποτε νεογέννητου αποτελεί «τεράστια απώλεια», αλλά ο θάνατος του νεογέννητου της Tahlequah ήταν ιδιαίτερα σπαρακτικός.

Η Tahlequah έχει χάσει τώρα δύο από τα τέσσερα καταγεγραμμένα νεογέννητα της- και τα δύο ήταν θηλυκά, σύμφωνα με το BBC.

Τόσο ο Καναδάς όσο και οι ΗΠΑ απαριθμούν τις φάλαινες-δολοφόνους καθώς απειλούνται με εξαφάνιση. Η κύρια τροφή των φαλαινών είναι ο σολομός Chinook - ο οποίος έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι αποτυχίες αναπαραγωγής συνδέονται με τη διατροφή και την πρόσβαση στον συγκεκριμένο σολομό, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται πως το 2018 η Τahlequah εθεάθη με το νεκρό φαλαινάκι στα ανοικτά των ακτών της Βικτώριας, στη Βρετανική Κολομβία.

Πηγή: skai.gr

