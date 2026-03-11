Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δήλωσαν ότι θα στηρίξουν το αίτημα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Οι ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται να εγκρίνουν την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου για να αντισταθμίσουν το εκτοξευόμενο ενεργειακό κόστος και τους φόβους για τον εφοδιασμό, καθώς ο πόλεμος μαίνεται στο Ιράν.

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν όλες δώσει σήμα υποστήριξης για το μέτρο, το οποίο θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων στην ιστορία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Θα ήταν υπερδιπλάσια από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που αποδέσμευσαν οι χώρες του IEA μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Ο IEA ζήτησε την αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων που ανέρχονται σε 400 εκατομμύρια βαρέλια. Θα συμμορφωθούμε με αυτό το αίτημα και θα συνεισφέρουμε, διότι η Γερμανία υποστηρίζει τη σημαντικότερη αρχή του IEA για αμοιβαία αλληλεγγύη», δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Ενέργειας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε.

Τα μέλη από την Ασία -που επλήγησαν περισσότερο λόγω της μεγάλης έκθεσής τους στον Περσικό Κόλπο- και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν επίσης σθεναρά την αξιοποίηση των αποθεμάτων, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 στις 3 μ.μ., η οποία αναμένεται να εξετάσει την απόφαση για την αποδέσμευση.

Ο IEA -ένα βασικό φόρουμ για τον συντονισμό των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από πλούσιες χώρες, το οποίο ιδρύθηκε μετά το πετρελαϊκό εμπάργκο του 1973- πρότεινε για πρώτη φορά το μέτρο αργά την Τρίτη, κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης όλων των μελών που ακολούθησε τη συνάντηση της G7, σύμφωνα με ένα άλλο πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Το πετρέλαιο εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, καθώς το Ιράν έπληξε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο ως απάντηση στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ΗΠΑ-Ισραήλ σε όλο το Ιράν. Υποχώρησε γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τις πρώτες αναφορές ότι ο IEA πρότεινε την αξιοποίηση των αποθεμάτων.

Οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους υποστηρικτές της αποδέσμευσης των βαρελιών, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί μείζονα ανησυχία για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών φέτος. Ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες της G7 έχουν δείξει υποστήριξη για το μέτρο, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα συνεισφέρουν. Η ομάδα εξέδωσε δήλωση νωρίς την Τετάρτη λέγοντας ότι το υποστηρίζει «επί της αρχής».

Άλλες χώρες του IEA έχουν υποστηρίξει δημόσια το μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας.

