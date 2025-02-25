Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την απόφασή της για τον καθορισμό του ρόλου του διευθυντή κινδύνων, ο οποίος θα εποπτεύει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο διευθυντής κινδύνων θα εποπτεύει όλες τις χρηματοοικονομικές πράξεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων τις ενωσιακές δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις, τις πράξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρέους και της ρευστότητας, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, καθώς και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.

Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ βασίζεται όλο και περισσότερο σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα για να αξιοποιήσει την ισχύ του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων. Οι δανειοληπτικές ή δανειοδοτικές πράξεις και οι δημοσιονομικές εγγυήσεις στήριξαν τις επενδύσεις και την οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη, παρείχαν ζωτικής σημασίας στήριξη στην Ουκρανία, καθώς και βοήθεια στις υπό ένταξη και τις γειτονικές χώρες. Με την έγκριση αυτού του πλαισίου-προτύπου και τη θέσπιση θέσης διευθυντή κινδύνων, η Επιτροπή εφάρμοσε πλήρως όλες τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης 16/2023 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση του χρέους της ΕΕ.

Η ενίσχυση της διαχείρισης του κινδύνου που προκύπτει από τις χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΕ αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για ισχυρή δημοσιονομική διακυβέρνηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και συνάδει με την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της Προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης Πιοτρ Σεράφιν.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

