Οι ΗΠΑ τάχθηκαν στο πλευρό της Ρωσίας στις ψηφοφορίες του ΟΗΕ για την Ουκρανία

Η τρίτη επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σημαδεύτηκε από μια δραματική αλλαγή στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς η κυβέρνηση Τραμπ τάχθηκε δύο φορές στο πλευρό της Ρωσίας σε ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη.

Αρχικά, οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν στο ευρωπαϊκό σχέδιο ψηφίσματος που καταδίκαζε τις ενέργειες της Μόσχας και υποστήριζε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ψηφίζοντας με τον ίδιο τρόπο όπως η Ρωσία και χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και η Λευκορωσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (UNGA) στη Νέα Υόρκη.

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ συνέταξαν και ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ζητούσε τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά δεν περιείχε καμία κριτική προς τη Ρωσία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το ψήφισμα, αλλά δύο βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, απείχαν από την ψηφοφορία, αφού οι προσπάθειές τους να τροποποιήσουν τη διατύπωση απορρίφθηκαν με βέτο.

Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ τέθηκαν σε ψηφοφορία καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκεπτόταν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις έντονες διαφορές τους σχετικά με τον πόλεμο.

Την Πέμπτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα επισκεφθεί επίσης τον νέο Αμερικανό ηγέτη.

Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ έχει ανατρέψει τη διατλαντική συμμαχία, καθώς έχει ταχθεί ευνοϊκά υπέρ της Μόσχας και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Αμερικής στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Αυτή η ρήξη φάνηκε ξεκάθαρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, όταν Αμερικανοί διπλωμάτες κατέθεσαν το ψήφισμα των ΗΠΑ που εξέφραζε λύπη για την απώλεια ζωών στη «σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας» και ζητούσε τον άμεσο τερματισμό της.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες κατέθεσαν ένα πιο λεπτομερές κείμενο, που κατηγορούσε τη Ρωσία για την πλήρους κλίμακας εισβολή της και υποστήριζε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ξανά ότι η επιθετικότητα πρέπει να καταδικαστεί και να αποδοκιμαστεί, όχι να επιβραβευθεί», δήλωσε η Ουκρανή υφυπουργός Εξωτερικών, Μαριάνα Μπέτσα.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν την ευρωπαϊκή απόφαση με 93 ψήφους, αλλά, προς έκπληξη όλων, οι ΗΠΑ δεν απείχαν απλώς από την ψηφοφορία, αλλά την καταψήφισαν, μαζί με τη Ρωσία, το Ισραήλ, τη Βόρεια Κορέα, το Σουδάν, τη Λευκορωσία, την Ουγγαρία και 11 άλλα κράτη, ενώ υπήρξαν 65 αποχές.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε επίσης την απόφαση των ΗΠΑ, αλλά μόνο αφού τροποποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει διατύπωση υπέρ της Ουκρανίας, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να απόσχουν από την ψηφοφορία.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις εξέφρασε την ανησυχία του για την ψήφο των ΗΠΑ, «η οποία μας έβαλε στην ίδια πλευρά με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα» όπως είπε.

«Αυτοί δεν είναι φίλοι μας. Αυτή η στάση είναι μια δραματική απόκλιση από τα αμερικανικά ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας», έγραψε στο X.

Η ψήφος ήταν «αντίθετη προς τη μακροχρόνια υποστήριξή μας στη δημοκρατία», δήλωσε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Τιμοφίι Μιλόβανοφ, δήλωσε ότι η επιλογή να σταθούν οι ΗΠΑ στο πλευρό της Ρωσίας ήταν σκόπιμη.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για ρητορική ή ένα πολιτικό θέατρο», είπε.

Στο πολύ πιο ισχυρό 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το αμετάβλητο ψήφισμα των ΗΠΑ, το οποίο ζητούσε τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά δεν περιλάμβανε καμία κριτική προς τη Ρωσία, εγκρίθηκε με 10 ψήφους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία απείχαν.

Η προσωρινή πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Καμίλ Σία, περιέγραψε την απόφαση των ΗΠΑ ως μια «απλή ιστορική δήλωση... που κοιτάζει μπροστά, όχι πίσω. Ένα ψήφισμα επικεντρωμένο σε μία απλή ιδέα: τον τερματισμό του πολέμου».

Σπάνια οι ΗΠΑ έχουν βρεθεί σε τόσο μεγάλη διάσταση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω της δύναμης της Ρωσίας, καθώς ως ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του ασκεί βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση.

Για τον λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει αποτελέσει το κύριο φόρουμ για τη συζήτηση του πολέμου. Ωστόσο, τα ψηφίσματά του δεν είναι νομικά δεσμευτικά για τα κράτη-μέλη, σε αντίθεση με εκείνα του Συμβουλίου Ασφαλείας.



