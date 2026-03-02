Λογαριασμός
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαλεί συνάντηση για εφοδιασμό φυσικού αερίου λόγω των επιπτώσεων της σύρραξης

Σκοπός είναι να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσει την Τετάρτη για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρακτορείο Reuters.

Η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου της ΕΕ περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Παρακολουθεί τα αποθέματα φυσικού αερίου και την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρώπη και συντονίζει μέτρα αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Πηγή: skai.gr

