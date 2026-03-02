Η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσει την Τετάρτη για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρακτορείο Reuters.

Η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου της ΕΕ περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Παρακολουθεί τα αποθέματα φυσικού αερίου και την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρώπη και συντονίζει μέτρα αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια κρίσεων.

