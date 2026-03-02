Εκτινάσσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ράλι σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τη Δευτέρα μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ - Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

Κατά το άνοιγμα των συναλλαγών η άνοδος της τιμής του αργού εκτινάχθηκε έως και 13% υψηλότερα, πριν υποχωρήσει πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στο +6%.

Μετά το χτύπημα όμως στο διυλιστήριο Ras Tanura της Saudi Aramco, οι τιμές εκτοξεύτηκαν εκ νέου, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 8%.

Συγκεκριμένα, το τρέχον συμβόλαιο για το πετρέλαιο τύπου Brent σημειώνει άλμα 7,67% και κινείται στα 78,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του Μαΐου γράφει κέρδη 8,14% στα 78,80 δολάρια.

Αντίστοιχα, συμβόλαιο του επόμενου μήνα για το αμερικανικό αργό, WTI, καταγράφει άνοδο 7,24%, στα 71,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ 7,54% υψηλότερα κινείται το συμβόλαιο παράδοσης Απριλίου.

Άλμα στις τιμές φυσικού αερίου

Άλμα καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, υπονομεύοντας τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου και κυρίως από το Κατάρ.

Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF καταγράφει αύξηση 22,21%, στα 39,06 ευρώ, πλησιάζοντας τα υψηλά του Ιουνίου. Τις πιέσεις εντείνουν και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ, που σήμερα κυμαίνονται κάτω από 31%, έναντι 40% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το Στενό του Ορμούζ

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οι εμπορικοί οίκοι έχουν αναστείλει τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να μην κινούνται μέσω του Στενού.

Περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Επίσης περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG πραγματοποιείται επίσης μέσω της συγκεκριμένης ναυτιλιακής οδού, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων εξαγωγών του Κατάρ που καλύπτουν περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ λειτουργούν αγωγούς παράκαμψης, αλλά αυτοί καλύπτουν μόνο ένα μέρος των ροών του Κόλπου, ενώ το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ δεν διαθέτουν ουσιαστικές εναλλακτικές λύσεις. Ακόμα κι αν η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ ωθούσαν τους εναλλακτικούς αγωγούς τους στο όριο οι αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου τα δύο τρίτα των εξαγωγών του Κόλπου θα εξακολουθούσαν να έχουν κολλήσει.

