Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή: Πού έχει χτυπήσει μέχρι αυτή την ώρα το Ιράν

Οι κάτοικοι στα κράτη του Κόλπου ξύπνησαν το πρωί της Δευτέρας από τον ήχο νέων εκρήξεων, ύστερα από μια νύχτα επιθέσεων σε ολόκληρη την περιοχή, κατά την οποία η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εισήλθε στη διευρυνόμενη σύγκρουση.

Εκρήξεις σε μεγάλες πόλεις

Εργαζόμενοι στο CNN στις μεγάλες πόλεις του Κόλπου, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και την Ντόχα, άκουσαν εκρήξεις το πρωί της Δευτέρας. Στην πρωτεύουσα του Κατάρ, φωτορεπόρτερ του CNN κατέγραψε αυτό που φαίνεται να είναι πύραυλοι να αναχαιτίζονται στον ουρανό.

Στο Ντουμπάι, ομάδα του CNN άκουσε «δύο διαδοχικές εκρήξεις», μαχητικά αεροσκάφη να πετούν και αυτό που φαίνεται να είναι συστήματα αναχαίτισης.

Μπαχρέιν: Ήχησαν σειρήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά επιδρομών στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Βηρυτού, νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «ανώτερους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού» και διέταξε εκκενώσεις σε 52 οικισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας. Βίντεο που γεωεντοπίστηκε από το CNN δείχνει τον τελευταίο όροφο κτιρίου να φλέγεται στην Γκομπεϊρί, στη νότια Βηρυτό.

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε νέο κύμα πυραύλων προς το Ισραήλ τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ αντάλλαξαν επίσης πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε «πυραύλους και σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού νότια της Χάιφα «σε εκδίκηση» για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι αναχαίτισε βλήμα που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, ενώ άλλα έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Κουβέιτ: Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από το Κουβέιτ νωρίς τη Δευτέρα, τοπική ώρα, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «εχθρικά drones» που πλησίαζαν τη χώρα μέσω «θαλάσσιων διαδρομών», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ιράν: Πολλαπλοί γύροι εκρήξεων αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ασθενείς απομακρύνθηκαν από νοσοκομείο στη βόρεια Τεχεράνη την Κυριακή, αφού υπέστη σοβαρές ζημιές από επιδρομές, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε ύποπτη επίθεση με drone σε βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί της Κύπρου, στην ανατολική Μεσόγειο.



