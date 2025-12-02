Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά την καταχώριση ονομασιών για προϊόντα

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, οι υαλουργοί, οι αγγειοπλάστες, οι μαχαιροποιοί, οι κοσμηματοποιοί και άλλοι ευρωπαίοι κατασκευαστές θα μπορούν να καταχωρίζουν τις ονομασίες των προϊόντων τους στο νέο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα. Είναι η πρώτη φορά που η προστασία των ΓΕ, που ισχύει εδώ και χρόνια για τρόφιμα και ποτά, θα καλύπτει μη γεωργικά προϊόντα, ολοκληρώνοντας έτσι την Ενιαία Αγορά για τις ΓΕ. Το σύστημα θα προστατεύει εμβληματικά προϊόντα, όπως το γυαλί Βοημίας, η πορσελάνη της Λιμόζ, τα μαχαίρια του Σόλινγκεν και το τουίντ του Ντόνεγκαλ, των οποίων η φήμη και η ποιότητα πηγάζουν από τον τόπο προέλευσής τους. Η προστασία αυτή θα διαφυλάξει τις παραδοσιακές δεξιότητες, θα στηρίξει τις τοπικές θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα γνήσια και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά προϊόντα.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω κάποιας αναγνωρισμένης ένωσης παραγωγών ή μεμονωμένα. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει «προδιαγραφές προϊόντος» που περιγράφουν την ονομασία, τη διαδικασία και τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής και υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους της ΕΕ. Η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, και η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν λάβει παρέκκλιση από την εθνική φάση και οι παραγωγοί τους θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να αιτούνται απευθείας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), το οποίο διαχειρίζεται την όλη διαδικασία.

Μετατρέποντας την κληρονομιά σε ευκαιρία, το νέο σύστημα θα ενισχύσει τις περιφερειακές οικονομίες, θα προστατέψει την πολιτιστική ταυτότητα και θα περιορίσει τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, εντός και εκτός διαδικτύου.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

