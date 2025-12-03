Η εβδομάδα της αλήθειας για την Ουκρανία

Επαφές και παρασκήνιο σε Μόσχα, Δουβλίνο, Βρυξέλλες για να τελειώνει το «απόλυτο χάος» του πολέμου. O Ζελένσκι ελπίζει, ο Ρούτε αισιοδοξεί, ο Πούτιν απειλεί, ο Τραμπ φιλοσοφεί.Ο γερμανικός Τύπος τον αποκαλεί ειρωνικά «ταχυδρόμο του Τσάρου». Ο Στιβ Γουίτκοφ, η στενή σχέση του οποίου με τον Ντόναλντ Τραμπ χρονολογείται ήδη από τη δεκαετία του 1980 είναι ο μοναδικός Δυτικός που μπορεί να συναντά τον Βλάντιμιρ Πούτιν όποτε σχεδόν το επιθυμεί. Η χθεσινή τους συνάντηση έγινε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ερώτημα είναι αν η 40χρονη πείρα του Αμερικανού στον τομέα των διαπραγματεύσεων για κτηματομεσιτικές υποθέσεις μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμη και στην Ουκρανία.



Στη Δύση βλέπουν με επιφυλάξεις τον Γουίτκοφ από την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα, τον περασμένο Μάρτιο όταν είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν είναι «ωραίος τύπος». Τώρα ανησυχούν για την ατζέντα του Γουίτκοφ, που φαίνεται να μην συμπίπτει απολύτως με εκείνη του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν είναι μάλλον τυχαίο που ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωνε χθες ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων στο πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι δυο τους.

Πηγή: Deutsche Welle

Στην Ιρλανδία ο ΖελένσκιΑπό το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωνε νωρίτερα ότι το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία αρχικά στις συνομιλίες με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στη Γενεύη και κατόπιν στις συναντήσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα και υφίσταται τώρα βελτιωμένο σε 20 σημεία, τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες της χώρας του.Και εδώ η συμβολή του πρώτου Αμερικανού διπλωμάτη θεωρήθηκε σημαντική και εποικοδομητική από τη μεριά του Κιέβου. Στο Δουβλίνο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εισέπραξε από τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας εγγυήσεις υποστήριξης, όπως και μια ημέρα νωρίτερα στο Παρίσι από τον Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Γάλλο πρόεδρο πάντως να παραμένει απλώς θεατής των διεργασιών από τη Φλόριντα προς τη Μόσχα.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας φοβάται, όπως είπε, το ενδεχόμενο αν οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν χωρίς αποτέλεσμα να χάσουν οι ΗΠΑ το ενδιαφέρον τους. Κατά τη γνώμη του αυτό ειναι που επιδιώκει με τη στάση της η Ρωσία.Χρειάζεται και άλλα όπλα το ΚίεβοΑισιοδοξία για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός εκφράστηκε στις Βρυξέλλες και από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος για μια ακόμα φορά εκθείασε τις προσπάθειες των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, αλλά επεσήμανε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να έχει ανάγκη από στρατιωτική ενίσχυση.Εξέφρασε την ελπίδα ότι στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα υπάρξουν από τους συμμάχους ανακοινώσεις για νέες συνεισφορές προς το Κίεβο. Απορίες έχει προκαλέσει πάντως το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί σε αυτή την προγραμματισμένη συνάντηση, κάτι που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και έδωσε αφορμή για εικασίες.Σύμφωνα πάντως με κυβερνητικές πηγές στο Κίεβο, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να συνεχιστούν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Μια ουκρανική αντιπροσωπεία θα μπορούσε να συναντηθεί εκεί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος επίσης ήταν μέλος της αποστολής στη Μόσχα.Κατηγορίες Πούτιν προς την ΕΕΟ Πούτιν είχε φροντίσει πάντως ήδη προκαταβολικά να προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους, απαντώντας έμμεσα και στον Ρούτε πως «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη να το κάνει».Σε ομιλία του σε ένα επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, ο πρόεδρος της Ρωσίας υποστήριξε για μια ακόμα φορά ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και είναι με το μέρος του πολέμου και απέρριψε ως απαράδεκτες τις απαιτήσεις τους. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι εμποδίζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές του να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών. Παράλληλα ανακοίνωσε πως η πόλη Ποκρόφσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού, κάτι που αμφισβητεί η ουκρανική πλευρά.Στην Ουάσινγκτον την ίδια ώρα ο Τραμπ αποκαλούσε τον πόλεμο το «απόλυτο χάος» και παραδεχόταν ότι είναι δύσκολη η εξίσωση για τον τερματισμό του. Για μια ακόμα φορά πάντως επανέλαβε ότι αν ήταν αυτός πρόεδρος το 2022 ο πόλεμος δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει.Πηγές: ARD, NTV, ZDF

