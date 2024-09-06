Της Αθηνάς Παπακώστα

Ένας βετεράνος, συντηρητικός, πολιτικός στο τιμόνι της Γαλλίας. Αυτή ήταν η πρόταση του Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος χθες, Πέμπτη, πρότεινε για πρωθυπουργό της χώρας τον «Κύριο Brexit», Μισέλ Μπαρνιέ, ετών 73, μέλος του «ιστορικού» κόμματος των Ρεπουμπλικανών.

Είχαν προηγηθεί δύο μήνες πολιτικής αστάθειας έπειτα από την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών, με τη χώρα να φλερτάρει με την ακυβερνησία εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει.

«Όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να γίνουν σεβαστές και να ακουσθούν και όταν λέω όλες, εννοώ όλες», τόνισε ο Μισέλ Μπαρνιέ υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μία «σημαντική στιγμή».

Ο κ. Μπαρνιέ έφτασε στο Ματινιόν το απόγευμα της Πέμπτης για να καταστεί ο γηραιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας αναλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ηνία από τον 35χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ, τον νεότερο πρωθυπουργό που είχε η χώρα στην ιστορία της τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Πρώτη αποστολή του Μισέλ Μπαρνιέ είναι να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία θα επιβιώσει της γαλλικής εθνοσυνέλευσης, που είναι χωρισμένη σε τρία διαφορετικά στρατόπεδα, χωρίς κανένα από αυτά να είναι σε θέση να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Για να πετύχει τον στόχο του ο άρτι διορισθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας θα χρειαστεί, εντός των επόμενων εβδομάδων, να επιστρατεύσει όλες του τις πολιτικές δεξιότητες αφού ήδη οι πρώτες γκρίνιες αλλά και απειλές είναι στο τραπέζι.

Κατ’ αρχάς, προκειμένου να επιβιώσει της ψήφου εμπιστοσύνης, ο Μισέλ Μπαρνιέ θα χρειαστεί να πείσει 289 βουλευτές από τους συνολικά 577 της γαλλικής εθνοσυνέλευσης. Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, ήδη έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση Μπαρνιέ. Ωστόσο, όπως εξήγησε, o κ. Μπαρνιέ δεν συμφωνεί με τις ιδέες της Εθνικής Συσπείρωσης, αλλά τουλάχιστον «σέβεται τις διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις» αφήνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανοικτό το ενδεχόμενο να αιτηθεί ανταλλαγμάτων.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αριστεράς τόνισαν ότι θα καταθέσουν πρόταση μομφής εις βάρος του με τους Οικολόγους να λένε ότι θα τη στηρίξουν. Πιο αναλυτικά, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, του μεγαλύτερου κόμματος του συνασπισμού της Αριστεράς, υπογράμμισε ότι «οι εκλογές εκλάπησαν από τον γαλλικό λαό». Όπως εξήγησε, αντί ο νέος πρωθυπουργός να προκύψει από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο που τερμάτισε πρώτο στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, προκύπτει, τελικά, από το τελευταίο σε δύναμη κόμμα, αυτό των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια στιγμή και οι Σοσιαλιστές φαίνεται πως θα μπουν στον χορό της αμφισβήτησης με μοναδική την κεντρώα παράταξη, «Μαζί!» του Εμανουέλ Μακρόν να μοιάζει βέβαιο πως θα ανάψει «πράσινο» στην πρωθυπουργία Μπαρνιέ.

Ο πρώην διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit εμφανίστηκε ως ένας εκ των επικρατέστερων προσώπων για τη θέση του πρωθυπουργού το απόγευμα της Τετάρτης. Μέχρι τότε τα επικρατέστερα ονόματα στο τραπέζι ήταν εκείνο του πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού, Μπερνάρντ Καζνέβ και του Ρεπουμπλικανού, Ξαβιέ Μπερτράντ. Σύντομα, όμως, κατέστη σαφές πως κανείς από τους δύο δεν θα επιβίωνε της ψήφου εμπιστοσύνης.

Έχοντας ηγηθεί των σκληρών διαπραγματεύσεων για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ο Μισέλ Μπαρνιέ γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πολιτικό αδιέξοδο και τι πολιτικές συναινέσεις. Η πολιτική του καριέρα στην Ευρώπη είναι μακρά έχοντας διατελέσει δύο φορές Επίτροπος στις Βρυξέλλες, ενώ μακρά είναι και η πολιτική του καριέρα εντός των τειχών υπηρετώντας ως υπουργός γαλλικών κυβερνήσεων τέσσερις φορές.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο Γκαμπριέλ Ατάλ ανέφερε ότι η πολιτική στη Γαλλία νοσεί αλλά ότι «μία θεραπεία είναι εφικτή». Εάν ο Μπαρνιέ θα καταφέρει να αποτελέσει το φάρμακο δεν θα αργήσει να φανεί. Έτερο στοίχημα του ίδιου - εκτός από το να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση - θα είναι να κατορθώσει, να θέσει μέχρι τον Οκτώβριο τις βάσεις, για τον προϋπολογισμό του 2025, δίχως να αγνοήσει το διογκούμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας και την πίεση των ανήσυχων αγορών ομολόγων για το έλλειμμα της χώρας.

