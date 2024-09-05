Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε την Πέμπτη πρωθυπουργό τον Μισέλ Μπαρνιέ, πρώην διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit και του ανέθεσε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, ελπίζοντας να τερματίσει το πολιτικό αδιέξοδο εβδομάδων μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Ο Μπαρνιέ θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόκληση να προωθήσει μεταρρυθμίσεις, αλλά και την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025, τη στιγμή που η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές ομολόγων να μειώσει το έλλειμμά της.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το Μέγαρο Ηλυσίων αναφέρει ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «εξασφάλισε ότι ο Μισέλ Μπαρνιέ πληροί τις προϋποθέσεις σταθερότητας και της ευρύτερης ενότητας στην υπηρεσία της χώρας» .

Ο Μπαρνιέ θα γίνει ο γηραιότερος πρωθυπουργός της Πέμπτης Δημοκρατίας διαδεχόμενος τον 35χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος ήταν ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός.

Το στοίχημα του Μακρόν να προκηρύξει τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο απέτυχε, με τον κεντρώο συνασπισμό του να χάνει δεκάδες έδρες και κανένα κόμμα να μην κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία.

Η συμμαχία του αριστερού Νέου Λαϊκού Μετώπου ήρθε πρώτη στις εκλογές, αλλά ο Μακρόν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τους αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης αφού τα υπόλοιπα κόμματα είχαν διαμηνύσει ότι θα την καταψηφίσουν.

Ποιος είναι ο Μισέλ Μπαρνιέ

Ελάχιστα γνωστός στη Γαλλία, ο πρώην διαπραγματευτής του Brexit έγινε πρωθυπουργός σε ηλικία 73 ετών, εν μέσω πολιτικής κρίσης.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ κατείχε διάφορες θέσεις: εκλέχτηκε ο νεότερος γενικός σύμβουλος στη Γαλλία στα 22 του, το 1973, ενώ ήταν το νεότερο μέλος του κοινοβουλίου, ο νεότερος πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου της Σαβοΐας, τέσσερις φορές υπουργός (περιβάλλοντος, το 1993, Ευρωπαϊκών υποθέσεων, το 1995, εξωτερικών υποθέσεων, το 2004, γεωργίας, το 2007). Επίσης, ήταν δύο φορές Ευρωπαίος Επίτροπος και, τέλος, διαπραγματευτής για το Brexit.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μισέλ Μπαρνιέ θα είναι να καθησυχάσει τις Βρυξέλλες, ενώ η Γαλλία έχει τεθεί από τον Ιούνιο στη διαδικασία υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος. Ο Μπαρνιέ χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή για την οποία εργάστηκε για δεκαπέντε χρόνια, μέχρι τη συμφωνία για το Brexit, που επιτεύχθηκε με σκληρούς διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο του 2020.

