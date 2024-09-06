Δυτική Οχθη: Ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε από τη Τζενίν

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν από τη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τον καταυλισμό προσφύγων που βρίσκεται, εκεί έπειτα από ένα δεκαήμερο επεισόδιο «βίαιης επίθεσης», μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

Israeli forces have withdrawn from the city of Jenin and a refugee camp there, following a 10-day episode of ‘violent aggression,’ the Palestine news agency said https://t.co/wzGdn0RlN3 September 6, 2024

Η «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση του Ισραήλ σε πόλεις στη βόρεια Δυτική Όχθη, ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου .

Κατά την διάρκεια αυτή, 21άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη και τον καταυλισμό, επεσήμανε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Σε προηγούμενο απολογισμό έκανε λόγο για πάνω από 40 νεκρούς και περίπου 140 τραυματίες

Σε ανάρτησή του στο Facebook - επικαλούμενο την κατάσταση στις πόλεις Τζενίν και Τουλκάρεμ, όπως και στους καταυλισμούς προσφύγων που βρίσκονται εκεί - το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μεταφέρει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τη βίαιη καταστροφή και την ερήμωση που έχει προκαλέσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αφήσει πίσω τους σοβαρές ζημιές στις υποδομές της πόλης.

Η Τζενίν και παρακείμενος καταυλισμός προσφύγων θεωρούνται προπύργια παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων που μάχονται εναντίον της ισραηλινής κατοχής. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπολύουν συχνά εφόδους εκεί, όμως σπανίως διεξάγονται ταυτόχρονες, συντονισμένες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, όπως αυτές της τελευταίας εβδομάδας.

Την Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του «αντιτρομοκρατικού αγώνα» στοιχεία του σκότωσαν 14 μαχητές και «25 τρομοκράτες» συνελήφθησαν.

Πηγή: skai.gr

