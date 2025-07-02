Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Βιετνάμ προβλέπει την αγορά 50 Boeing από το Ανόι

Το Βιετνάμ αναμένεται να οριστικοποιήσει την αγορά 50 αεροσκαφών Boeing, αξίας 8 δισ. δολαρίων, ως μέρος της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ που περιλαμβάνει και εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων ύψους 2,9 δισ. δολαρίων.

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Βιετνάμ κατέληξαν σε προκαταρκτική εμπορική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Βιετνάμ θα πληρώνει δασμό 20% για όλες τις εισαγωγές του στις ΗΠΑ και 40% για αγαθά που επανεξάγονται μέσω Βιετνάμ από τρίτες χώρες. Αν και τα ποσοστά είναι χαμηλότερα από αυτά που είχε αρχικά είχε απειλήσει η Ουάσιγκτον, παραμένουν υψηλότερα από τα επίπεδα της τρίμηνης αναστολής που ίσχυε προηγουμένως.

Σε αντάλλαγμα, το Βιετνάμ δεσμεύεται να ανοίξει την αγορά του σε μια σειρά από αμερικανικά προϊόντα, τα οποία παραδοσιακά μπλόκαρε, σύμφωνα με το προσχέδιο κοινής δήλωσης που εξασφάλισε το POLITICO.

Το ζήτημα της επανεξαγωγής (transshipment) αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Τραμπ: ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Πίτερ Ναβάρο, έχει χαρακτηρίσει το Βιετνάμ «αποικία της Κίνας», κατηγορώντας το ότι ανασυσκευάζει κινεζικά προϊόντα με βιετναμέζικες ετικέτες για να παρακαμφθούν οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ στις εξαγωγές από την Κίνα.

Η συμφωνία με το Βιετνάμ είναι η πρώτη που υπογράφει η κυβέρνηση Τραμπ για την αναστολή των «ανταποδοτικών» δασμών, ύψους 20% έως 50%, οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου. Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν υπόκειτο σε αυτούς τους δασμούς – καθώς και σε συμφωνία με την Κίνα για την αναστολή τριψήφιων δασμών έως τον Αύγουστο.

Το προσχέδιο της συμφωνίας με το Βιετνάμ αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας «εντός των επόμενων εβδομάδων», η οποία θα οδηγήσει σε «σημαντική μείωση» των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές από το Βιετνάμ. Ωστόσο, το προσχέδιο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τελικό επίπεδο των δασμών, σε αντίθεση με τη δημοσίευση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μειώσεις των δασμών θα ισχύσουν για ένα εύρος βιετναμέζικων προϊόντων, όπως τεχνολογικά είδη, υποδήματα, αγροτικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, περιλαμβανομένων των παιχνιδιών, σύμφωνα με το κείμενο.

Αυτό θα αποτελούσε σανίδα σωτηρίας για τον εξαγωγικό τομέα του Βιετνάμ, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά των ΗΠΑ και ουσιαστικά θα είχε αποκλειστεί από την αγορά λόγω των δασμών 46%.

Το προσχέδιο αναφέρεται εμμέσως και στην απαίτηση των ΗΠΑ προς το Ανόι να περιορίσει τον ρόλο του ως κόμβος διαμετακόμισης για προϊόντα κινεζικής παραγωγής, τα οποία αποτελούν το 40% των βιετναμέζικων εισαγωγών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας-πλαισίου, οι ΗΠΑ και το Βιετνάμ θα «καθιερώσουν ευνοϊκούς κανόνες προέλευσης» για τις εισαγωγές εκατέρωθεν, με στόχο να περιοριστεί η διαμετακόμιση κινεζικών προϊόντων μέσω Βιετνάμ. Ωστόσο, το κείμενο δεν παρέχει λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Βιετνάμ θα αντιμετωπίσει και μη δασμολογικά εμπόδια, όπως η ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η κοινή δήλωση δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες εμπορικές συνομιλίες, ούτε και ρητή αναφορά στην Κίνα, όπως είχαν ζητήσει ορισμένοι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο άλλες ασιατικές χώρες θα προσεγγίσουν αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. «Καμία χώρα της περιοχής δεν πρόκειται να δεχθεί όρους που θα θεωρηθούν κατώτεροι από αυτούς που συμφωνήθηκαν με το Βιετνάμ», ανέφερε διπλωμάτης που ηγείται ξεχωριστών συνομιλιών για λογαριασμό άλλης ασιατικής χώρας.



