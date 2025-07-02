Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η οποία επιβάλλει δασμούς 20% σε πολλές εισαγωγές από τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασία

Ο συντελεστής είναι χαμηλότερος από τον αρχικό δασμό 46% που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Απρίλιο σε αγαθά από το Βιετνάμ, κυρίως ως αποτέλεσμα του μεγάλου εμπορικού πλεονάσματος με την Ουάσινγκτον.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι μόλις σύναψα μια εμπορική συμφωνία με τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, μετά από συνομιλία μου με τον Το Λαμ, τον ιδιαίτερα σεβαστό Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αγαθά από το Βιετνάμ θα αντιμετωπίσουν δασμούς 20% και ότι τυχόν διασυνοριακές συναλλαγές από τρίτες χώρες θα αντιμετωπίσουν δασμούς 40%.

Το Βιετνάμ θα παρέχει επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, καθώς οι αμερικανικές εξαγωγές προς τη χώρα δεν θα αντιμετωπίζουν δασμούς, είπε.

«Κατά τη γνώμη μου, το SUV ή, όπως μερικές φορές αναφέρεται, το Large Engine Vehicle, το οποίο τα πάει τόσο καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αποτελέσει μια υπέροχη προσθήκη στις διάφορες σειρές προϊόντων στο Βιετνάμ», δήλωσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

