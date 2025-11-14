Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία ανακοίνωσαν την Παρασκευή ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, το οποίο προβλέπει τη μείωση από την Ουάσινγκτον των δασμών σε εισαγόμενα ελβετικά προϊόντα στο 15% από 39%, καθώς και τη δέσμευση ελβετικών εταιρειών να επενδύσουν 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2028.

Οι ΗΠΑ και η Ελβετία, με τη συμμετοχή και του Λιχτενστάιν, στοχεύουν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος Εμπορίου, Jamieson Greer, δήλωσε ότι η συμφωνία καταργεί μακροχρόνια εμπορικά εμπόδια και ανοίγει νέες αγορές για τα αμερικανικά προϊόντα. Χαιρέτισε τις «τεράστιες ελβετικές επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση του ελλείμματος στις φαρμακευτικές και άλλες βασικές βιομηχανίες», δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 67 δισ. δολάρια από τα 200 δισ. των ελβετικών επενδύσεων θα πραγματοποιηθούν το 2026, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει προηγούμενες δεσμεύσεις επενδύσεων, όπως 50 δισ. από τη φαρμακευτική Roche και 23 δισ. από τη Novartis, καθώς και δεσμεύσεις από τον όμιλο μηχανικής ABB και τον κατασκευαστή σιδηροδρομικού εξοπλισμού Stadler.

Εκτός από τα φαρμακευτικά προϊόντα, τη μεγαλύτερη ελβετική εξαγωγή προς τις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην αμερικανική παραγωγή θα στοχεύσουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αεροδιαστημική και μεταλλουργία χρυσού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Η συμφωνία αυτή θέτει την Ελβετία σε ίση βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μειώνει τους δασμούς από 39% σε 15%», δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας Guy Parmelin, σημειώνοντας ότι το μέτρο αφορά περίπου το 40% των ελβετικών εξαγωγών.

«Φυσικά, θα προτιμούσαμε αυτά τα 200 δισ. να επενδυθούν στην Ελβετία», πρόσθεσε. «Γι’ αυτό το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο κάνει παράλληλα ό,τι μπορεί για να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεών μας».

Η χαμηλότερη δασμολογική κλίμακα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα σε «ημέρες ή εβδομάδες», μόλις προσαρμοστούν τα αμερικανικά τελωνειακά συστήματα, δήλωσε η Helene Budliger Artieda, διευθύντρια της Ελβετικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων.

Ανώτατο όριο 15% στους φαρμακευτικούς δασμούς

Η συμφωνία εγγυάται ανώτατο δασμό 15% για τους ελβετούς φαρμακευτικούς παραγωγούς, περιορίζοντας την επίδραση των επικείμενων δασμών εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ βάσει του Section 232, που θα μπορούσαν να φτάσουν το 100% σε ορισμένα πατενταρισμένα φάρμακα.

Ο Parmelin είπε ότι το όριο του 15% θα ισχύσει και για άλλους μελλοντικούς δασμούς του Section 232, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, εξισώνοντας καίριους τομείς με το αντίστοιχο καθεστώς της ΕΕ.

«Έτσι αποκλείεται ο κίνδυνος πολύ υψηλότερων κλαδικών δασμών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, η συμφωνία προβλέπει μείωση των ελβετικών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ψάρια, θαλασσινά και αγροτικά προϊόντα «που θεωρούνται μη ευαίσθητα».

Η Ελβετία θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ αδασμολόγητες διμερείς ποσοστώσεις για 500 τόνους βοδινού, 1.000 τόνους κρέατος βίσωνα και 1.500 τόνους πουλερικών.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε επίσης ότι η Ελβετία θα καταργήσει δασμούς σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, όπως ξηρούς καρπούς, φρούτα, θαλασσινά και χημικά, καθώς και ότι θα αναγνωρίσει τα αμερικανικά πρότυπα ασφάλειας αυτοκινήτων — ένα βήμα για την αντιμετώπιση των συχνών παραπόνων του Τραμπ ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αγοράζουν αμερικανικά οχήματα.

Ίσοι όροι ανταγωνισμού με την ΕΕ

Οι ελβετικοί βιομηχανικοί όμιλοι χαιρέτισαν τη συμφωνία, λέγοντας ότι τους θέτει σε ισότιμη θέση με τους ανταγωνιστές τους στην ΕΕ, η οποία συμφώνησε σε δασμό 15% για τις εξαγωγές της στις ΗΠΑ.

«Για τον βιομηχανικό κλάδο, που υπόκειτο σε δασμούς 39% από την 1η Αυγούστου, είναι πολύ καλά νέα. Για πρώτη φορά έχουμε τους ίδιους όρους στην αμερικανική αγορά με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας», δήλωσε ο Nicola Tettamanti, πρόεδρος της Swissmechanic.

Οι κλάδοι της μηχανοκατασκευής, των οργάνων ακριβείας, της ωρολογοποιίας και των τροφίμων που εξάγουν στις ΗΠΑ θα δουν τη μεγαλύτερη ανακούφιση, σύμφωνα με τον Hans Gersbach, διευθυντή του Ελβετικού Οικονομικού Ινστιτούτου KOF στο ETH Ζυρίχης.

Το KOF προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 0,9% για το 2026, ο οποίος θα ξεπεράσει το 1% με τον χαμηλότερο δασμό, πρόσθεσε.

Η Ελβετία είχε πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου 38,3 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με την αμερικανική στατιστική υπηρεσία. Το πλεόνασμα αυξήθηκε σε 55,7 δισ. δολάρια το 2025 έως τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της «προφόρτωσης» των αμερικανικών εισαγωγών από την Ελβετία στο πρώτο τρίμηνο, πριν ο Τραμπ επιβάλει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς του στις αρχές Απριλίου.

Η Nadia Gharbi, οικονομολόγος της ελβετικής τράπεζας Pictet, είπε ότι η μείωση των δασμών εξάλειψε τον βασικό πτωτικό κίνδυνο για την ελβετική οικονομία και αποτελεί ξεκάθαρα θετική εξέλιξη για τη βιομηχανία και τις προοπτικές ανάπτυξης.

«Με το προηγούμενο καθεστώς δασμών, η Ελβετία είχε χάσει σημαντικά σε ανταγωνιστικότητα — όχι μόνο λόγω της ισχύος του ελβετικού φράγκου, αλλά και επειδή οι γειτονικές ευρωπαϊκές οικονομίες υπόκεινταν σε δασμούς μόλις 15%», είπε.

Την Παρασκευή, η ελβετική βιομηχανία ανακοίνωσε πτώση 14% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Swissmem, ενώ οι κατασκευαστές εργαλειομηχανών είδαν τις αποστολές τους να υποχωρούν κατά 43%.

