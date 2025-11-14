Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ό κύβος ερρίφθη και σύντομα κανένα δέμα από τρίτη χώρα – οποιαδήποτε κι αν είναι η αξία του – δεν θα μπαίνει στην ΕΕ χωρίς δασμούς. Το Eurogroup αποφάσισε να καταργήσει το όριο των 150 ευρώ αξίας, κάτω από το οποίο δεν εφαρμόζονται τελωνειακοί δασμοί, ανοίγοντας τον δρόμο για δασμούς από το πρώτο ευρώ.

Το ύψος τους θα αποφασιστεί στο ερχόμενο Eurogroup της 12ης Δεκεμβρίου, με τον Ελληνικό εμπορικό κόσμο να χαιρετίζει την απόφαση.



Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, η απόφαση αφορά κυρίως μικροδέματα που έρχονται από την Κίνα (υπολογίζεται ότι 9/10 έχουν αφετηρία τους το «Μέσο Βασίλειο») και με αυτή επιχειρείται να μπει ένα ανάχωμα στη ραγδαία διείσδυση των Κινεζικών e-shops στην Ευρωπαϊκή αγορά. Διείσδυση που έχει κάνει τον εμπορικό κόσμο της χώρας μας να κάνει λόγο για υπαρξιακό κίνδυνο.



Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα εισέρχονται κάθε μέρα 80.000 μικροδέματα αξίας 2,5 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του έτους οι Έλληνες καταναλωτές θα έχουν πληρώσει σχεδόν 1 δισ. ευρώ ( 912εκατ. ευρώ για την ακρίβεια) σε μικροαγορές μέσης αξίας 31,3 ευρώ κυρίως από τις 2 βασικές Κινεζικές πλατφόρμες.

Και όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο τζίρος τους θα αυξηθεί κατά 50% φέτος με την Ελλάδα να είναι το τοπ 10 των αγορών στην Ευρώπη και για τις δύο.



Το 2024 σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου κι Επιχειρηματικότητας, 1 στις 5 ηλεκτρονικές αγορές έγινε από τις 2 Κινεζικές πλατφόρμες. Συν, συνυπολογίζοντας φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και δασμούς, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ και ότι εξαιτίας του «αθέμητου» ανταγωνισμού με τους Κινέζους έχουν χαθεί έως και 5.600 θέσεις εργασίας.



Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στον τρόπο που θα υλοποιηθεί το μέτρο της επιβολής δασμών. Γιατί αν πάντως επαληθευθούν οι πληροφορίες που θέλουν την επιβολή δασμών στο 10% επί της αξίας του δέματος, καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν άρδην τα πράγματα σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Αν κάτι που τώρα κοστίζει 30 ευρώ, ανέβει στα 33 ευρώ, θα εξακολουθήσει να είναι πολύ ελκυστικότερο από το εγχώριο που μπορεί να κοστίζει 50 ευρώ.



Στον αντίποδα προκύπτουν άλλα ζητήματα, τα οποία μπορούν να βεβαιώσουν πολλοί καταναλωτές που έχουν συνδιαλλαγεί με τις ηλεκτρονικές αυτές πλατφόρμες.

Πρώτα και κυρία ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας. Πολλές φορές τα προϊόντα που πωλούνται δεν συμμορφώνονται με τα στάνταρντ που έχει θέσει η ΕΕ – που είναι μάλλον και τα πιο αυστηρά παγκοσμίως – και ενίοτε μπορεί να είναι και επικίνδυνα.



Στη συνέχεια εγείρονται ζητήματα αθέμιτων πρακτικών ως προς την προσέλκυση πελατών – εκτός του γεγονότος ότι διαθέτουν δισ ευρώ σε διαφήμιση που μετά τους βαρύτατους δασμούς που έβαλαν οι ΗΠΑ θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη.

Τεχνητές Εκπτώσεις: Πολλοί καταναλωτές έχουν καταγγείλει τις πλατφόρμες ότι εμφανίζουν πολύ υψηλές αρχικές τιμές, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ώστε να δίνεται η εντύπωση πολύ σημαντικών εκπτώσεων.

Πολλοί καταναλωτές έχουν καταγγείλει τις πλατφόρμες ότι εμφανίζουν πολύ υψηλές αρχικές τιμές, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ώστε να δίνεται η εντύπωση πολύ σημαντικών εκπτώσεων. Επιθετικές πρακτικές: Με τα ρολόγια και τις αντίστροφες μετρήσεις κατηγορούνται ότι πιέζουν ψυχολογικά τους καταναλωτές.

Με τα ρολόγια και τις αντίστροφες μετρήσεις κατηγορούνται ότι πιέζουν ψυχολογικά τους καταναλωτές. Απουσία πληροφόρησης: Σε πολλές περιπτώσεις το διαφημιζόμενο προϊόν δεν συνοδεύουν επαρκείς πληροφορίες για τα στοιχεία του. Ενίοτε οι πληροφορίες είναι ψευδείς.

Στο κάδρο λειτουργίας των πλατφορμών έχουν μπει και τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ακόμη και φοροδιαφυγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.