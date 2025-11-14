Η διάσημη τραγουδίστρια της Νότιας Κορέας HyunA προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της μετά την κατάρρευσή της στη μέση της παράστασης στις 9 Νοεμβρίου.

Η σταρ της K-pop κατέρρευσε στη σκηνή ενώ τραγουδούσε την επιτυχία της "Bubble Pop" σε ένα μουσικό φεστιβάλ στο Μακάο, μια περιοχή στην Κίνα.

Αργότερα, μετά την ανησυχία που προκλήθηκε την υγεία της, ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

"Λυπάμαι πραγματικά... Είχε περάσει λίγος καιρός από την προηγούμενη παράσταση, όμως ήθελα να δείξω ότι είμαι καλά", τόνισε σε μια ανάρτηση που γράφτηκε αρχικά στα κορεατικά και μεταφράστηκε από την Google.

Η μουσικός σημείωσε ότι δεν "θυμόταν τίποτα" από την παράσταση.

"Από εδώ και στο εξής, θα προσπαθήσω να αναπτύξω περισσότερη αντοχή και να δουλέψω σκληρά με συνέπεια", πρόσθεσε. "Θα ήταν υπέροχο αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με την επιθυμία μου, αλλά θα προσπαθήσω...!!"

Η κατάρρευση της HyunA προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές μετά από μια σειρά προσωπικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικεντρώνονταν στο βάρος της, και τις προσπάθειές της να χάσει κιλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.