Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η οποία θα επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, σύμφωνα με το Bloomberg News, που επικαλείται αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.



Ο αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα για λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος σχεδιάζουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λευκό Οίκο που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Αυτές οι συμφωνίες θα περιλαμβάνουν επίσης συμφωνία για αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).



Η πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 θα αποτελούσε μια σημαντική παραχώρηση προς τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Ουάσινγκτον και το Ριάντ εργάζονται για την ενίσχυση της σχέσης τους. Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει επίσης τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες Αβραάμ και να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.



Σαουδάραβες αξιωματούχοι διαπραγματεύονται για την απόκτηση των αεροσκαφών F-35, τα οποία κατασκευάζονται από την Lockheed Martin και θεωρούνται από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο. Κάθε αεροσκάφος κοστίζει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Παραμένει «εκτός νυμφώνος» η Τουρκία

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα παραμένει «εκτός νυμφώνος» σε ό,τι αφορά την προμήθεια των F-35. Η Άγκυρα αποτελούσε αρχικά εταίρο στο πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών, αλλά απομακρύνθηκε από τον Τραμπ μετά την απόκτηση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. H Τουρκία στράφηκε στην προμήθεια Eurofighter Typhoon.

Η Τουρκία δεν πρέπει να αγοράσει F-35 από την Αμερική, τόνισε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον Γεχιέλ Λάιτερ.



Ο Λάιτερ σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του: «Δεν θεωρούμε ότι είναι εποικοδομητικό αυτή τη στιγμή. Οι ΗΠΑ θα πάρουν την απόφασή τους ανάλογα».

Απέρριψε επίσης τις ανησυχίες για πιθανή συμφωνία πώλησης των μαχητικών μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας ή άλλων εξοπλιστικών συμφωνιών με αραβικές χώρες. «Δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα υπονομευτεί η ποιοτική υπεροχή του Ισραήλ», σημείωσε.

