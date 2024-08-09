Ρέθυμνο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ρέθυμνο, που για τρεις ημέρες έκαψε χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής γης, καλλιέργειες, ελαιώνες, αμπελώνες, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και μεγάλο αριθμό από κολώνες ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Στα μέτωπα της φωτιάς παραμένει το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κρήτης, καθώς και οι 85 δασοκομάντος που ταξίδεψαν με στόχο την ενίσχυση του έργου των συναδέλφων τους.

Σήμερα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρα 23 εναέρια πυροσβεστικά μέσα, βρέθηκαν στην Κρήτη και σύμφωνα με το συντονισμό πραγματοποιούσαν πτήσεις για ρίψη νερού κατά ομάδες των 6 και εκ περιτροπής.

Η συμμετοχή των εναέριων μέσων στη φωτιά στο Αμάρι σύμφωνα με τον υποστράτηγος του Π.Σ Γιώργου Μαρκουλάκη, ήταν και σήμερα αποτελεσματική με τα canader, τα airtractor και τα ελικόπτερα να καταφέρνουν πλήρη κατάσβεση σε πολύ επικίνδυνα μέτωπα. Αυτό, όπως είπε, διευκόλυνε κατά πολύ το έργο των πυροσβεστών, που έπρεπε να βρεθούν μέσα στις εστίες για να επιμεληθούν και κατασβήσουν τα καπνογόνα πεδία ή τα σημεία αναζωπυρώσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή στην κατάσβεση όλων των εθελοντικών ομάδων, τους πολίτες που με υδροφόρες περιφέρειας και ιδιωτικές κατάφερναν να ανακόπτουν την πορεία της φωτιάς σε δρόμους ώστε να μην περάσουν οι φλόγες στην απέναντι πλευρά.

"Σημαντική και η παρουσία Ερυθρού Σταυρού και του Χαμόγελου του Παιδιού, που φρόντιζαν τους πυροσβέστες μας σε νερό και άλλα είδη, ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού, διέθεσε ασθενοφόρο που υπήρχε στο μέτωπο της φωτιάς".

Τριακόσιοι και πλέον πυροσβέστες θα παραμείνουν και απόψε στις πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με την εντολή του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, ο οποίος χθες Πέμπτη το βράδυ βρέθηκε στο μέτωπο της Φωτιάς στον Πλάτανο Αμαρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συντονιστικού 60 υδροφόρα οχήματα της Π.Υ μαζί με δεκάδες υδροφόρες τόσο του δήμου όσο και της περιφέρειας και ιδιωτών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να σβήσουν πλήρως, κυρίως τις ελιές οι οποίες σιγόκαιγανε.

Για δύσκολες ώρες και μέρες μίλησε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος εξήρε το έργο των πυροσβεστών που τα έδωσαν όπως είπε όλα για να μην καούν άνθρωποι και περιουσίες σπίτια και αποθήκες. "Υπάρχουν όμως μεγάλες ζημιές που θα τις δούμε από την επόμενη ημέρα.

Πρόκειται για μία μεγάλη ζημιά για την περιοχή και θα δούμε πως μπορούμε να δώσουμε μία ανάσα στον κόσμο. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε από βδομάδα, με πρώτο την κήρυξη του δήμου Αμαρίου σε πυρόπληκτη περιοχή".

Ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, βλέποντας σήμερα ότι η κατάσταση οδεύει προς το τέλος, μίλησε για τον χρόνο που πρέπει να κερδηθεί και τους γρήγορους και άμεσους τρόπους για να επουλωθούν πληγές. "Από μία φωτιά με τεράστια επικινδυνότητα και πολλές καταστροφές λόγω των οποίων η καθημερινότητα στο Αμάρι θα γίνει πολύ πιο δύσκολη. Εμείς ως δημοτική αρχή θα πρέπει να το διαχειριστούμε και θα ζητήσουμε την άμεση ενίσχυση της πολιτείας".

Αυτή την ώρα, μικρές εστίες σβήνονται άμεσα, από τους πυροσβέστες, που κυρίως προέρχονται από αναζωπυρώσεις. Ο άνεμος έχει εξασθενίσει αρκετά.

