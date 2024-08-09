Λογαριασμός
Η ΕΕ στηρίζει τις εκκλήσεις ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Στηρίζω σθεναρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ να βοηθήσουν στην επίτευξη της ειρήνης, έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν

Κομισιόν

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι στηρίζει την τελευταία έκκληση των ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Η ΕΕ συντάσσεται με την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην έκκλησή τους για σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων», δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στο X.

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη μεσολάβησή τους για να τερματιστεί ο αφόρητος κύκλος ταλαιπωρίας. Η συμφωνία θα ανοίξει επίσης το δρόμο για περιφερειακή αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι μια επείγουσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι «ο μόνος τρόπος για να σωθούν ζωές, να αποκατασταθεί η ελπίδα για ειρήνη και να διασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων».

«Επομένως, στηρίζω σθεναρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ να βοηθήσουν στην επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας που χρειάζεται η περιοχή», είπε στο X.

Μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ προέτρεψαν την Πέμπτη το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ή δικαιολογίες.

Μια τριμερής κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του εμίρη του Κατάρ Amiri Diwan, ανέφερε: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο ούτε δικαιολογίες από οποιοδήποτε μέρος για περαιτέρω καθυστέρηση».
 

