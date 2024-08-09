Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι στηρίζει την τελευταία έκκληση των ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Η ΕΕ συντάσσεται με την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην έκκλησή τους για σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων», δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στο X.

The EU joins Egypt, Qatar & the US in their call for concluding, without delay, the ceasefire & hostages release deal.



We reiterate our full support to their mediation to put an end to the unbearable cycle of suffering



The deal will also pave the way for regional de-escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 9, 2024

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη μεσολάβησή τους για να τερματιστεί ο αφόρητος κύκλος ταλαιπωρίας. Η συμφωνία θα ανοίξει επίσης το δρόμο για περιφερειακή αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι μια επείγουσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι «ο μόνος τρόπος για να σωθούν ζωές, να αποκατασταθεί η ελπίδα για ειρήνη και να διασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων».

«Επομένως, στηρίζω σθεναρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ να βοηθήσουν στην επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας που χρειάζεται η περιοχή», είπε στο X.

We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 9, 2024

Μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ προέτρεψαν την Πέμπτη το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ή δικαιολογίες.

Μια τριμερής κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του εμίρη του Κατάρ Amiri Diwan, ανέφερε: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο ούτε δικαιολογίες από οποιοδήποτε μέρος για περαιτέρω καθυστέρηση».



