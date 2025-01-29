Η διπλωματική αντιπαράθεση για τις πτήσεις απέλασης μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, απειλώντας την άλλοτε στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κολομβίας και εκθέτοντας περαιτέρω την ανησυχία που νιώθουν πολλοί στη Λατινική Αμερική για τη δεύτερη προεδρία Τραμπ.

Η «τακτική του εκφοβισμού» των ΗΠΑ προς την Κολομβία με όπλο τους δασμούς για το ζήτημα των μεταναστών φάνηκε να έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Τραμπ και αποτέλεσε ξεκάθαρο δείγμα των προθέσεων του Αμερικανού προέδρου στο πλαίσιο της εξωτερικής του πολιτικής.

Η δημόσια διαμάχη

Θυμωμένος με το πώς οι απελαθέντες στελνόταν πίσω με δεμένα τα χέρια σε στρατιωτικές πτήσεις, ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο γύρισε πίσω δύο από τις πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα και κατευθύνονταν προς το έθνος της Νότιας Αμερικής, αιφνιδιάζοντας την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε πολλές αναρτήσεις στο X, ανακοίνωσε ότι εμπόδιζε τις πτήσεις απέλασης του αμερικανικού στρατού. Ο Πέτρο έστειλε αργότερα ένα μήνυμα στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ να φέρουν Κολομβιανούς με χειροπέδες στις πτήσεις. Μάρκο, αν αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών το επέτρεπαν αυτό, δεν θα ήταν ποτέ υπό τις οδηγίες μου». Ήταν μια τολμηρή θέση – και από την οποία σύντομα θα αναγκαζόταν να υποχωρήσει.

Η ξαφνική ρήξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κολομβίας, η οποία εδώ και πολύ καιρό ήταν αποδέκτης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και μέχρι τώρα δεχόταν πτήσεις απέλασης, προβλημάτισε αμέσως μια περιοχή που αγωνίζεται για το πώς να απαντήσει στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να απελάσει πολλούς μετανάστες πίσω σε λατινοαμερικανικά έθνη, να πραγματοποιήσει διασυνοριακές επιθέσεις σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, να αυξήσει τις οικονομικές κυρώσεις σε αριστερές κυβερνήσεις στην Κούβα, τη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα και να καταλάβει τη Διώρυγα του Παναμά.

Ορισμένοι περιφερειακοί ηγέτες έσπευσαν να επευφημήσουν τον Κολομβιανό. «Την υποστήριξή μας στον Πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, στην άξια υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Κολομβιανών και την απάντησή του στη διακριτική μεταχείριση και τον εκβιασμό με τον οποίο σκοπεύουν να πιέσουν τον λαό του και την Αμερική μας», έγραψε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ στο X.

Για την Κολομβία, μια χώρα που έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια από τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και των μαχόμενων ομάδων όλα αυτά τα χρόνια, το να αψηφήσει ανοιχτά τις ΗΠΑ, θα ήταν σαν να έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρο το ημισφαίριο. Και θα μπορούσε να είχε περιπλέξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να αναγκάσει άλλες χώρες να ακολουθήσουν την εκστρατεία του για να αποδεχτούν τις απελάσεις, οι οποίες είναι βαθιά αντιδημοφιλείς στην περιοχή. Απωθώντας τον Τραμπ με επιτυχία, ο Πέτρο θα μπορούσε να είχε ανοίξει την πόρτα σε άλλους περιφερειακούς ηγέτες να κάνουν το ίδιο.

Αντιμετωπίζοντας ήδη σκάνδαλα διαφθοράς και επιδείνωση της βίας, καθώς δύο κολομβιανές μαχητικές ομάδες μάχονται μεταξύ τους και με την κυβέρνηση, ο Πέτρο μπορεί να πίστευε ότι η επιλογή μιας δημόσιας διαμάχης με την κυβέρνηση Τραμπ θα παρείχε μια ευπρόσδεκτη απόσπαση της προσοχής.

Όμως, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, προφανώς δεν εκτίμησε σωστά πόσο αποτελεσματικά θα απαντούσε η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Πέτρο δεν ακολούθησε τη δήλωση της προέδρου του Μεξικού Claudia Sheinbaum ότι «είναι πάντα σημαντικό να έχεις ψυχραιμία» όταν αντιμετωπίζεις τις απειλές του Τραμπ.

Αντίθετα, ο Πέτρο προσπάθησε να απαντήσει στον Τραμπ, γράφοντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μακροσκελείς αναρτήσεις στο Χ, ότι δεν πρέπει να θεωρεί τους Κολομβιανούς «κατώτερους» και ότι «δεν δίνω τα χέρια με λευκούς σκλάβους».

Μικρή κλιμάκωση

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι άνθρωποι γύρω του, συμπεριλαμβανομένου του Ρούμπιο, δεν συμπαθούν τον Γκουστάβο Πέτρο», είπε ο Άνταμ Άισακσον, διευθυντής αμυντικής εποπτείας του Γραφείου της Ουάσιγκτον για τη Λατινική Αμερική.

«Δεν μπορείτε να βγείτε και να μας αψηφήσετε δημόσια με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο CNN αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την Κυριακή. «Θα βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν με το να είναι μη σοβαροί και απατηλοί».

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κολομβίας. Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αντεπιτέθηκε με δασμούς 25%, μεταξύ άλλων, ο Πέτρο υποχώρησε αργότερα την ίδια μέρα – και οι ελπίδες ότι θα γινόταν ο νέος σημαιοφόρος μιας αριστεράς κατά του Τραμπ, της Λατινικής Αμερικής ξαφνικά εξατμίστηκαν.

Η απειλή της Ουάσιγκτον για οικονομικές πρακτικές τρόμαξε όχι μόνο τους Κολομβιανούς αλλά και άλλες χώρες της περιοχής που είδαν ακόμη πιο ξεκάθαρα μετά την Κυριακή πόσο κεντρικό ρόλο θα έχει η εξωτερική πολιτική του Τραμπ.

Πολλοί στην περιοχή εξεπλάγησαν που ο Πέτρο –μετά την έναρξη ενός διπλωματικού επεισοδίου– είχε αναδιπλωθεί τόσο γρήγορα. Ωστόσο, παρέμενε η πιθανότητα ότι μια σύνοδος ηγετών στο αριστερό περιφερειακό όργανο CELAC που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη θα μπορούσε να αναζωογονήσει ένα ενιαίο μπλοκ κατά του Τραμπ για να απωθήσει τις απελάσεις.

Η διαμάχες μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ έδειξαν για άλλη μια φορά ότι η Λατινική Αμερική πιθανότατα θα φέρει το βάρος πολλών πολιτικών Τραμπ και την οργή των Αμερικανών αξιωματούχων όταν οι περιφερειακοί ηγέτες επιχειρήσουν να μιλήσουν.

Όσο πικρό κι αν ήταν το αποτέλεσμα του περιστατικού, η σκληρή εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ φάνηκε να πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Τραμπ – τουλάχιστον προς το παρόν.

Τη Δευτέρα, η Κολομβία ανακοίνωσε ότι έστειλε τα δικά της στρατιωτικά αεροπλάνα για να παραλάβουν τους μετανάστες.

Πηγή: skai.gr

