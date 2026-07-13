Η ΕΕ θα ανακοινώσει νέο απεσταλμένο για το Κυπριακό – Μήνυμα αισιοδοξίας από τη Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε γνωστό ότι είχε μια καλή συνομιλία με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα, το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Λευκωσία και οι Βρυξέλλες είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό ότι ο συγκεκριμένος διορισμός θα έπρεπε να αναβαθμιστεί.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τις προθέσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για περαιτέρω ενίσχυση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Η επιλογή ενός αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει το θεσμικό βάρος της ευρωπαϊκής συμμετοχής και συνδέει άμεσα τη διαδικασία με την ίδια την Κομισιόν.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και εξέφρασε την αισιοδοξία της για τους επόμενους μήνες, ενώ τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.

Good call with @antonioguterres.



We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.



The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.



The… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026

Παρότι έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα για τη θέση του ειδικού εκπροσώπου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πρόσωπο που θα αναλάβει τον ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην επίτροπος Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν, αποχώρησε από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό στις 23 Μαρτίου, προκειμένου να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στην Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.