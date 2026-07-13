Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη μιας πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με 15 εταίρους, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ (1 δισεκατομμύριο δολάρια) στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία ''Team Gaza'', η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες, θα στηρίξει τρέχοντα αλλά και προγραμματισμένα έργα για την άμεση αποκατάσταση και ανακούφιση των κατοίκων της Γάζας.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και η Ιαπωνία, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως διευκρίνισε η Κομισιόν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.