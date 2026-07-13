Σοφία Βεργκάρα: «Καυτή» στα 54 της – Οι πόζες στο γιοτ που αναστάτωσαν την Ιταλία (φωτό)

Η Σοφία Βεργκάρα γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει μια ξεχωριστή ημέρα σε πραγματική γιορτή. Η πρωταγωνίστρια του «Modern Family» συμπλήρωσε τα 54 της χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ένα πολυήμερο ταξίδι στην Ιταλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές και την αγάπη που της έδειξαν.

«Ήταν τα καλύτερα γενέθλια», έγραψε, ενώ αστειεύτηκε ευχαριστώντας την Ιταλία για τις «300 τούρτες» που απόλαυσε κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Η ίδια κατέληξε με ενθουσιασμό ότι «τα 54 είναι ένας καλός αριθμός», δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τη νέα χρονιά της ζωής της με χιούμορ και αισιοδοξία.

Χορός και γέλια πάνω στο γιοτ

Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν σε ένα τυπικό δείπνο γενεθλίων. Η Σοφία Βεργκάρα πέρασε αρκετές ημέρες μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς της, χορεύοντας πάνω στο γιοτ και απολαμβάνοντας τις εντυπωσιακές εικόνες της ιταλικής ακτογραμμής.

Σε στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα social media, η ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστή ανάμεσα στους αγαπημένους της, ενώ οι καλεσμένοι τραγουδούν, παίζουν μουσικά όργανα και της προσφέρουν διαφορετικές τούρτες. Σε μία από αυτές είχε αποτυπωθεί ακόμη και το πρόσωπό της. Στην παρέα βρισκόταν και ο γιος της, Μανόλο Γκονζάλες Βεργκάρα.

Για τη βόλτα της στο γιοτ, η Σοφία Βεργκάρα επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα. Η γιορτή είχε ουσιαστικά αρχίσει αρκετές ημέρες νωρίτερα. Η Σοφία Βεργκάρα είχε μοιραστεί εικόνες από γεύματα δίπλα στη θάλασσα, βραδινές εξόδους και στιγμές χαλάρωσης πάνω σε σκάφος, μετατρέποντας τα γενέθλιά της σε μια ολόκληρη εβδομάδα διασκέδασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.