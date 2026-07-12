Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωσή τους, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊκών εξελίξεων, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως ανέφερε, παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, «κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση» για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες.

«Η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων», τόνισε, επισημαίνοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές της δυνατότητες, συμμετέχοντας πλέον στο πρόγραμμα των F-35 και στην αναβάθμιση των F-16.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεραπετρίτης στο τουρκικό casus belli, χαρακτηρίζοντάς το «τεράστιο βαρίδι» τόσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

«Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση. Θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν μπορεί να νοείται, υπό το σημερινό διεθνές δίκαιο, μια χώρα που επιδιώκει να συμμετέχει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να διατηρεί απειλή πολέμου απέναντι σε γειτονικό και συμμαχικό κράτος.

«Το να μην συζητάμε με την Τουρκία θα ήταν πολιτική καταστροφής»

Απαντώντας σε όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λανθασμένη.

«Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής», ανέφερε, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης διατηρούσαν διαύλους επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 6 κύκλοι διερευνητικών επαφών.

«Το κρίσιμο είναι αν από τον διάλογο η Ελλάδα βγαίνει ωφελημένη ή ζημιωμένη. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι από την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει βγει απολύτως ωφελημένη», υπογράμμισε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ύπαρξης μυστικών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας ορισμένων, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να θέσουν προβλήματα στην ελληνική διπλωματία», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενημερώνει συστηματικά τη Βουλή, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και τους πολιτικούς αρχηγούς. «Δεν υπάρχει οτιδήποτε μυστικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι «στη σημερινή εποχή, όταν όλα καθίστανται δημόσια, η συζήτηση περί μυστικής διπλωματίας είναι εκτός πραγματικότητας».

«Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται για τα F-35»

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χαρακτήρισε ως εθνική ήττα τις νεότερες εξελίξεις με την Τουρκία και τα F-35.

«Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται - και το λέω ευθέως - ότι κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης η Τουρκία ήταν εκτός προγράμματος F-35. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Τσίπρα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός χώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα αποβλήθηκε από το πρόγραμμα στο τέλος του 2019 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400. Αντιθέτως, όπως είπε, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα των F-35.

Ο κ. Γεραπετρίτης άσκησε συνολική κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διερωτώμενος γιατί δεν προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, σε επέκταση χωρικών υδάτων, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ή στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Όπως σημείωσε, όλα αυτά υλοποιήθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία - όπως είπε - κατάφερε να ενισχύσει τις εθνικές θέσεις μέσα στη δυσκολότερη διεθνή συγκυρία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η διεθνής παράσταση του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να συγκριθεί με της παρούσας κυβέρνησης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα «εξαιρετικά ισχυρό λόγο» στα διεθνή φόρα, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο πολιτικός λαϊκισμός μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες»

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, στηριζόμενη, όπως είπε, στο κυβερνητικό της έργο.

«Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού με αίσθημα ευθύνης και πρωτίστως επί τη βάσει των πεπραγμένων της στην οικονομία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και στην κοινωνική συνοχή», ανέφερε.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, σημείωσε ότι το κυβερνών κόμμα «θα αναζητήσει τις αναγκαίες συγκλίσεις, λειτουργώντας ως θεσμικό κόμμα που υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα της πατρίδας», διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη διάθεση και από τα υπόλοιπα κόμματα.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι κάθε πολιτικός έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «όλοι θα κριθούν με βάση τα πεπραγμένα τους και τον λόγο τους».

Ο υπουργός προειδοποίησε για τους κινδύνους του λαϊκισμού στη σημερινή διεθνή συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων για μικροπολιτικούς σκοπούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια.

«Ο πολιτικός λαϊκισμός μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις εθνικές μας θέσεις. Ο δημαγωγικός λόγος δεν είναι ωφέλιμος πολιτικός λόγος, ιδίως στις σημερινές συνθήκες», υπογράμμισε.

«Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της ΝΔ, θεσμική υποχρέωση όλων να εξετάσουν συγκλίσεις»

Αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, σημείωσε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά και ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, «είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων να εξετάσουν αν υπάρχουν συγκλίσεις».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με κόμματα των οποίων οι πολιτικές θέσεις βρίσκονται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ασκώντας κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια κυβέρνηση που «έφερε τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω, την οδήγησε στο χείλος της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιούργησε συνθήκες μεγάλης κοινωνικής ρήξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «ο ελληνικός λαός έχει τη σοφία και την ευθύνη να κρίνει ποιοι έχουν υπεύθυνο λόγο και ποιοι εκφράζουν πολιτικό μηδενισμό», επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα και η άρνηση κάθε συνεργασίας μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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