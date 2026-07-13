Τέλος από Μιλάνο ο ΛεΝτέι, κλείνει στην Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, δεν χωρούσε στο πλάνο μετά την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ως βασικού στη θέση «4».
Ο 32χρονος άσος είχε φέτος 11,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ενώ κατέκτησε το νταμπλ με την ομάδα του Μιλάνου.
Nothing but respect.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 13, 2026
Thank you for everything, Zach. 🤍❤️
🇮🇹 | Comunicato ufficiale 👉🏻 https://t.co/GPDmQD2We8
🇬🇧 | Official statement 👉🏻 https://t.co/O5BEimzVwk#ForzaOlimpia pic.twitter.com/rFMxuminpH
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