Τέλος από Μιλάνο ο ΛεΝτέι, κλείνει στην Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ.



Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, δεν χωρούσε στο πλάνο μετά την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ως βασικού στη θέση «4».

Ο 32χρονος άσος είχε φέτος 11,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ενώ κατέκτησε το νταμπλ με την ομάδα του Μιλάνου.

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