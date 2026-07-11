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Πυρκαγιά σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην Παλλήνη - Κάηκαν ολοσχερώς δύο αυτοκίνητα

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμακοφόρο όχημα

UPDATE: 23:58
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Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε οχήματα σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό Αθανασίου Διάκου, στην Παλλήνη ξέσπασε περίπου στις 11:30 το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ έχει κληθεί ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί ολοσχερώς δύο αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παλήνη Πυρκαγιά Πυροσβεστική
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