Πυρκαγιά σε οχήματα σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό Αθανασίου Διάκου, στην Παλλήνη ξέσπασε περίπου στις 11:30 το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ έχει κληθεί ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί ολοσχερώς δύο αυτοκίνητα.
Πηγή: skai.gr
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