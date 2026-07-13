Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του CSR HELLAS και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

Το CSR HELLAS – Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Ευθύνη και η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU), με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΕΝ.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη μιας θεσμικής συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία η βιωσιμότητα συνδέεται όλο και περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της εταιρικής βιωσιμότητας και των αρχών ESG, της υπεύθυνης ηγεσίας και εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρηματικής καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, της ενίσχυσης των startups και scale-ups, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου, της διεθνούς εξωστρέφειας, καθώς και της παραγωγής γνώσης και του θεσμικού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από τη συνεργασία τους, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ενσωμάτωση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού οικοσυστήματος που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη αξία

Δήλωση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, κας Αλεξάνδρας Πάλλη:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής, στρατηγικής και θεσμικής σύμπραξης συνεργασίας, που βασίζεται σε κοινές αξίες και ένα κοινό όραμα για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στο CSR HELLAS πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικές συνέργειες, να αναδείξουμε βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις, αξιοποιώντας την καινοτομία, την τεχνολογία και τις αρχές ESG ως μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Ε.ΕΝ.Ε, ένα οργανισμό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική κοινότητα και στον δημόσιο διάλογο και προσβλέπουμε σε μια συνεργασία με μετρήσιμο και θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τη χώρα.»

Κοινό πλαίσιο δράσης

Δήλωση του Επίτιμου Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, (Ε.ΕΝ.Ε.) Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλου:

«Η συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών με το CSR HELLAS αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την περαιτέρω ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Σε μια εποχή διαρκών προκλήσεων και μεγάλων μετασχηματισμών, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα καλείται να πρωταγωνιστήσει με όραμα, καινοτομία, εξωστρέφεια και προσήλωση στις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας.

Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας δημιουργείται ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνέργειας, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης κοινών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την προώθηση των αρχών ESG και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού προτύπου που θα δημιουργεί αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.

Η Ε.ΕΝ.Ε. παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και στη στήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας.»

Η συνεργασία CSR HELLAS και Ε.ΕΝ.Ε. επιβεβαιώνει τη σημασία των θεσμικών συμπράξεων για τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που μπορεί να συνδυάζει ανάπτυξη, υπευθυνότητα, καινοτομία και μακροπρόθεσμη αξία.



Πηγή: skai.gr

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